Niedergrafschaft

Neuenhauser empört über Nazi-Schmierereien

Von Manfred Münchow

In der Stadt Neuenhaus sind in den vergangenen Tagen an mehreren Stellen Nazi-Symbole auf Bauwerke gesprüht worden.

Neuenhaus. Politik und Verwaltung im Rathaus haben sich empört über diese Schmierereien geäußert. Unter anderem war das Teichtor am Ortseingang von Nordhorn aus gesehen mit Hakenkreuzen besprüht worden. Weitere Tatorte waren ein Stromkasten an der Uelser Straße und ein Privathaus an der Veldhauser Straße. Die Stadt Neuenhaus hat von allen bislang entdeckten Schmierereien Fotos zur Beweissicherung angefertigt und dann sogleich den Bauhof mit der Entfernung der Nazi-Symbole beauftragt. Das sagte Erster Samtgemeinderat Michael Kramer am Montagnachmittag auf Anfrage der GN. Gleichzeitig hat die Samtgemeinde bei der Polizei Anzeige erstattet. Hier geht es um die Tatbestände der Sachbeschädigung und das Verwenden verfassungswidriger Symbole. Die Ermittlungen zur Täterfeststellung hat die Abteilung Staatsschutz der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim übernommen.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen