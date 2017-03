Niedergrafschaft

Neuenhaus profitiert von Wirtschaftsentwicklung

Weil die Gewerbesteuer stark sprudelt, hat sich die Finanzlage der Stadt Neuenhaus weiter verbessert. Die Kommune muss in diesem Jahr keine Kredite aufnehmen und kann ihren Schuldenberg weiter abtragen.

Neuenhaus. Die wirtschaftliche Entwicklung von Neuenhaus kann sich sehen lassen, findet Stadtdirektor Günter Oldekamp. „Neuenhaus gilt als steuerstark. Dazu tragen viele große mittelständische und kleinere Betriebe in unserer Stadt bei“, berichtete er vor einigen Tagen im Stadtrat bei der Verabschiedung des Etats für 2017. Oldekamp unterfütterte dies mit Zahlen: Fast zwei Drittel der Arbeitsplätze seien in der Produktion angesiedelt – fast doppelt so viel wie auf Kreisebene. In den zurückliegenden fünf Jahren sei die Zahl der Arbeitsplätze um 30 Prozent gestiegen, im Landkreis nur um 18,5 Prozent.

Das Wachstum spült Geld in die Kassen der Stadt – und zwar über die Gewerbesteuer. Nach der Wirtschaftskrise 2009 steigt das Gewerbesteueraufkommen in Neuenhaus stetig und dürfte in diesem Jahr bei 5,4 Millionen Euro liegen, berichtete Kämmerer Günter Wißmann. Diese positive Entwicklung lässt den Schuldenberg der Stadt weiter abschmelzen. Er lag 2016 bei 5,6 Millionen Euro (2012: 6,2 Millionen Euro). Der Gewerbesteuersatz liegt unverändert bei 350 Punkten.

Fast eine Million für das Kita-Defizit

Für die in diesem Jahr geplanten Investitionen muss die Stadt keine Kredite aufnehmen. Einer der größten Posten wird die Defizitabdeckung der Kindertagesstätten sein. Diese Summe ist in den vergangenen Jahren gestiegen und dürfte 2017 bei fast einer Million Euro liegen. „Die erheblichen Kostensteigerungen sind durch die Ausweitung der Verfügungsstunden, die Tariferhöhungen und die zusätzlichen Betreuungskräfte begründet“, sagte Wißmann.

Die Stadt will dieses Jahr 467.000 Euro in die Reaktivierung des Schienenpersonenverkehrs stecken, der Ende 2018 anlaufen soll. Für dieses Projekt ist 2018 eine weitere halbe Million Euro eingeplant. Der An- und Ausbau der Kindertagesstätte „Lummerland“ in Veldhausen belastet die Stadtkasse 2017 mit 400.000 Euro. Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen sind dieses Jahr 260.000 Euro vorgesehen.

Politik einstimmig für den Haushalt

Der Stadtrat hat den Haushaltsentwurf einstimmig beschlossen. Für die CDU wies Hermann Gosink darauf hin, dass in den kommenden Jahren noch große Aufgaben auf die Stadt warten. Gerrit-Jan Zwafink (SPD) benannte als wichtige, künftige Baustelle die Verkehrsführung auf der Veldhausener Straße. Zudem solle die Stadt überlegen, die für 2018 geplante Sanierung der Industriestraße in Veldhausen vorzuziehen. Andreas Langlet von den Grünen forderte, die Angebote der Kindertagesstätten zu analysieren. Zwischen den Einrichtungen gebe es enorme Differenzen bei den Kosten.