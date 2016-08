Niedergrafschaft

Neuenhaus feiert Stadtfest

Ein kühles Eis in der einen Hand, Bratwurstduft in der Nase und Feilschen mein Flohmarkt. So verbrachten viele Besucher das Wochenende auf dem Neuenhauser Stadtfest.

Neuenhaus. „Wie viel soll das denn kosten“, fragt Dini Evers das Mädchen hinter ihrem Verkaufsstand und hält einen Spielekarton hoch. „Vier Euro“ antwortet diese etwas schüchtern. „Drei Euro, ist das auch okay.“ Auf einem Flohmarkt muss man handeln, das gehört einfach dazu. „Ja, okay!“ Das Geschäft ist gemacht. So läuft es das ganze Wochenende auf dem Stadtfest in Neuenhaus. Und das Angebot ist groß. Die Kinder haben ihre Kinderzimmer durchforstet und bieten all das an, was sie nicht mehr haben wollen. Aber es gibt nicht nur Spielzeug zu kaufen. Angeboten werden auch Kleider und Alltagsdinge aus der vermeintlich guten alten Zeit. Die meisten der Besucher schauen sich in aller Ruhe die Angebote an. Entspannt ein Eis in der einen Hand, an der anderen den Partner oder ein Kind fest im Griff. Zuviel Interesse schraubt den Preis nach oben. Zu alledem mischt sich der Duft von Bratwürstchen, das Lachen der Kinder auf den Karussells und der Gesang der Dorfmusikanten vom Heimatverein Brandlecht-Hestrup.

„Diese Mischung macht das Stadtfest interessant“ meint Herbert Lüken. Er ist als Leiter des Ordnungsamtes für die Organisation zuständig. „Und es werden jedes Jahr mehr Gäste und Anbieter und sie kommen immer früher. Die meisten sind schon vor 11 Uhr da und bauen ihre Stände auf.“

„Und jetzt lächeln und in die Kamera gucken“ ruft die Fotografin Annemarie und Michael Loch zu. Die beiden werden gleich in der reformierten Kirche getraut. Vorher gibt es noch ein Fotoshooting auf dem Kinderkarussell. Gar nicht so einfach im Brautkleid und im guten Anzug lässig auf den kleinen Pferden zu sitzen und lächeln. Aber es ist ja der schönste Tag im Leben.

Ein paar Meter weiter schüttet eine junge Frau Krümel auf einen kleinen Teppich. Sie will gemeinsam mit ihren Kollegen Staubsauger verkaufen. Wie gut der Staubsauger funktioniert, muss dem Publikum ja auch eindrücklich bewiesen werden. Die Vorführungen starten im 10-Minuten Takt und ziehen magisch an. Über das Verkaufsergebnis wird Stillschweigen gewahrt.

„Vier, sieben, neun, null“, ein kleiner Junge gibt sorgfältig die Zahlen auf seinem Gewinnlos an einer Tastatur ein. Sie gehört zu einem großen gläsernen Kasten in dem sich die ersehnten Gewinne befinden und auch wohl bleiben werden. „Niete“ zeigt das Gerät an. Enttäuscht schaut der junge Mann zu seiner Oma. „Bekomm ich noch ein Los?“ Die Oma schüttelt mit dem Kopf. „Nein, wir gehen jetzt ein Eis essen.“ Angesichts der Wärme ist der Kleine gleich einverstanden und lässt sich gerne von ihr an die Hand nehmen.