Neue touristische Internetseiten für Grafschaft

Die Grafschaft Bentheim und ihre Gemeinden präsentieren sich ab sofort in einem einheitlichen Internetauftritt.

Nordhorn. Vor etwa zwei Jahren hat sich die Grafschaft Bentheim mit der Krone ein touristisches Logo gegeben. Unter der Dachmarke wollen die Kommunen in Sachen Tourismus an einem Strang ziehen und dem Prinzip „Teamplayer statt Einzelkämpfer“ folgen. Mit einem einheitlichen Internetauftritt, der jetzt vorgestellt wurde, ist gemäß des Ersten Kreisrates Dr. Michael Kiehl der nächste Schritt getan.

Nutzer können sich auf der Webseite durch Radtouren und Wanderwege scrollen, finden Ferienunterkünfte, einen gemeinsamen Veranstaltungskalender und Porträts der Grafschafter Kommunen. Mit der Stadt Bad Bentheim, den Samtgemeinden Neuenhaus, Uelsen und Emlichheim haben sich vier Kommunen gefunden, die ihre Tourismusseiten in das Layout des Grafschaft Bentheim Tourismus (GBT) gegossen haben. Dieses setzt auf große Bilder, die Lust auf Urlaub machen und wegkommt von der reinen Informationsvermittlung. Der Nutzer will es so, sagte Kiehl. Das hat sich der GBT rund 60.000 Euro kosten lassen.

„Die Region soll weiter zusammenwachsen“, erklärte Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen. Die Burgstadt plant nach Angaben des Rathauschefs mit Kosten von rund 15.000 Euro für den neuen Internetauftritt. „Hätten wir das alleine gestemmt, wäre es um ein Mehrfaches teurer geworden.“ Ein weiterer Vorteil: Veranstaltungen werden in einen gemeinsamen Online-Kalender eingepflegt und müssen nicht mehr doppelt erfasst werden. Das spart Zeit und Arbeit.

Wietmarschens Bürgermeister Manfred Wellen lobte das einheitliche Erscheinungsbild als gute Gelegenheit „einfach, kostengünstig und professionell“ in das Thema Tourismus einzusteigen. Die Gemeinde selbst tritt im Internet nicht im einheitlichen „GBT-Look“ auf. Stattdessen gibt es dort einen Verweis auf die Seite www.grafschaft-bentheim-tourismus.de. „Vielleicht sieht unsere Seite ja anders aus, wenn wir tiefer einsteigen“, hält sich der Wietmarscher Rathauschef die Möglichkeit offen. „Wir haben nicht nur eine neue Homepage geschaffen, sondern ein Gesamtangebot für die Region. Damit sind wir für die Zukunft gut aufgestellt“, resümierte Michael Kiehl.