Grafschaft

Neue Lutherbibel kehrt zu gewohnter Sprache zurück

Der 31. Oktober ist für die evangelischen Kirchengemeinden in der Grafschaft Bentheim ein besonderer Tag: Die Neuausgabe der Lutherbibel wird liturgisch in Gebrauch genommen.

Nordhorn. Unterwegs zum Reformationsjubiläum, das die evangelische Christenheit 2017 in Deutschland und weltweit feiert, ist die letzte und wichtigste Etappe erreicht. Am 19. Oktober, dem ersten Tag der Frankfurter Buchmesse, ist die neue Lutherbibel in den Buchhandlungen zu haben. Sie wird dann auch in den Kirchengemeinden der Grafschaft Bentheim nach und nach in Dienst genommen.

In einem vom ZDF übertragenen Gottesdienst in Eisenach, unterhalb der Wartburg, wo Luther 1521 das Neue Testament ins Deutsche übertragen hat, wird die neue Lutherbibel am Sonntag, 30. Oktober, durch die Evangelische Kirche der Öffentlichkeit vorgestellt. Einen Tag später, am Reformationsfest, wird in einem ARD-Fernsehgottesdienst in Berlin das Jubiläumsjahr 2017 eröffnet. Am selben Tag, Montag, 31. Oktober, lädt auch Dr. Bernd Brauer, Superintendent des Kirchenkreises Emsland-Grafschaft Bentheim, in ökumenischer Gemeinschaft die Christen der Grafschaft Bentheim zum Reformationsgottesdienst in die Alte Kirche ein, um die neue Lutherbibel vorzustellen und in liturgischen Gebrauch zu nehmen.

Wiederherstellung eines sprachlichen Kunstwerks

Fünf Jahre lang hat ein Team aus 70 Theologen unter der Regie von Landesbischof i. R. Christoph Kähler aus der thüringischen Landeskirche und einem achtköpfigen Lenkungsausschuss die Lutherbibel „durchgesehen“. Mehr sollte es eigentlich nicht sein. Im Laufe der fünf Jahre kam dann aber eins zum anderen und es wurde eine umfassende Revision daraus. Allerdings in umgekehrter Richtung als bei der umstrittenen Revision von 1975: Damals revidierte man den Text des Neuen Testaments mit der ausgeprägten Absicht zur Modernisierung der Sprache. Parole: möglichst viel Gegenwart und wenig Luther.

Diesmal war es anders: Man wollte Genauigkeit gegenüber dem griechischen und hebräischen Urtext und Treue gegenüber Luthers Sprache und Sprachkraft. Seine in nur elf Wochen herausgeschleuderte Übersetzung des Neuen Testaments von 1521, die im September 1522 erschien (Septembertestament), und des Alten Testaments in den folgenden Jahren (bis zur Vollbibel von 1534) ist ein sprachliches Kunstwerk, das der deutschen Sprache Saft und Kraft gegeben hat und von der sie in vielen Wörtern und Wendungen bis heute zehrt: Feuereifer, Bluthund, Wirrkopf, Menschfischer, Lückenbüßer, gastfrei, wetterwendisch …lauter Sprachschöpfungen aus seiner Bibelübersetzung. Den vertrauten Klang dieser Sprache und dieser Übersetzung zu erhalten und, wo er durch die vier kirchenamtlichen Revisionen zwischen 1892 und 1984 kaum noch zu hören war, wiederherzustellen, ist das Bestreben der aktuellen Revision. Altbischof Christoph Kähler kommentierte: „Zuverlässiger, genauer, mehr Luther drin.“

Sprachkonservative Kirche

Die Revision des neutestamentlichen Textes hatte 1975 zu heftigen Protesten geführt (und wurde 1984 zurückgenommen), weil die Bibelleser spürten, dass mit vertrauten Wörtern auch vertraute Traditionen und Identitäten verloren gingen oder ins Alberne abglitten. Die sprichwörtliche Wendung aus dem Matthäus-Evangelium „Sein Licht unter den Scheffel stellen“ sei wegen des Wortes „Scheffel“ nicht mehr verständlich, so die Bearbeiter damals. Sie müsse in „unter den Eimer stellen“ umgeändert werden. Spötter sprachen daraufhin statt vom Neuen Testament nur noch vom „Eimer-Testament“. Der Schriftsteller Walter Jens schlug Alarm und sprach damals in der ZEIT von dem „Einheitskauderwelsch modischer Bibelbearbeiter“.

Die Lutherbibel 2017 bleibt zu solchen Irrwegen deutlich auf Distanz, weil sich Bischof Kähler und seine Bearbeiter darin einig sind, dass eine Kirche des Wortes ihrer Natur nach sprachkonservativ ist. „Sie lebt von den geprägten sprachlichen Traditionsbeständen: Bibel, Gesangbuch, Katechismus.“ Und diese geprägte Sprache muss nicht nur lesbar sein, sondern ihre hörbare Prägnanz auch im liturgischen Gebrauch zur Wirkung bringen; sogar für das Auswendiglernen im Konfirmandenunterricht ihre besondere Eignung in Rhythmus und Klang bewahren. – Wer wollte es wagen, am Text der Weihnachtsgeschichte herumzufummeln? Oder an Psalm 23? Deshalb bleibt es in vielen Fällen bei einem Wortbestand, der treu gegenüber Luther ist, sofern darin auch die Zuverlässigkeit gegenüber dem hebräischen oder griechischen Ausgangstext gewahrt bleibt. Deshalb nicht „rufen“, sondern „predigen“; nicht „Retter“, sondern „Heiland“; nicht „retten“, sondern „selig machen“; nicht „Horn“, sondern „Posaune“. Gegenbeispiel: Statt „Heiden“ wird es künftig „Völker“ heißen (als Gegenüber zum Volk Israel) statt „Gottlose“ heißt es jetzt „Frevler“, denn hartnäckige Atheisten sind hier in den meisten Fällen nicht gemeint.

Viele tausend Textstellen sind auf diese Weise erwogen und geändert worden, im Alten Testament jeder dritte und im Neuen Testament jeder zweite Vers. Nicht nur einzelne Wörter, sondern auch der Aufbau des Satzes.

Protestanten lieben das Streitgespräch. Das wird es auch jetzt wieder geben. Aber man wird es nur führen können mit der neuen Bibel in der Hand.

Die Neuauflage der Lutherbibel erscheint in 14 Versionen, vom Taschenformat bis zum Prachtband. Mehr dazu lesen Sie in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.