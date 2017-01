Nordhorn

„Neue Bushaltestelle gefährdet radelnde Schüler“

Der Landkreis und die Verkehrsgemeinschaft verändern zurzeit die Abstände der Bus-Haltepunkte am Deegfelder Weg in Nordhorn. Ein Anwohner kritisiert die Neueinrichtung einer Bushaltestelle.

Nordhorn. Die Verlegung einer Bushaltestelle am Deegfelder Weg in Nordhorn sorgt für Unmut bei Anwohner Klaus Roetmann. Genau vor dessen Haus an der Ecke Lübbenweg soll bald die Linie 700/701 der Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim (VGB) halten. Der selbstständige Außendienstler beobachtete am Montag, dass Mitarbeiter der Stadt Nordhorn damit begannen, an der Ecke Deegfelder Weg/Lübbenweg eine neue Bushaltestelle einzurichten beziehungsweise die dafür vorgesehenen Blindenleiteinrichtungen anzulegen.

„Ich sehe hier einen unnötigen neuen Gefahrenpunkt, gerade im Hinblick auf den radelnden Schülerverkehr in Richtung Deegfeldschule“, äußert der Nordhorner im Gespräch mit den GN seine Kritik an der Vorgehensweise der Stadt Nordhorn. Die bereits viele Jahre vor der Sanierung des Deegfelder Weges am Möllerskamp gebaute Bushaltestelle für den Linienverkehr habe ihre Nutzer „keinerlei Gefahr ausgesetzt“, argumentiert Roetmann, der sich mit einem entsprechendem Schreiben bereits an die Stadt Nordhorn gewandt hat.

„Der Deegfelder Weg ist Zubringer zu den im hinteren Bereich neu erschlossenen Baugebieten und dient Schülern des Schulzentrums als Schulweg. Rad- und Fußweg sind erst kürzlich als kombinierte Fläche angelegt worden“, berichtet der Anwohner im GN-Gespräch.

Wenig beziehungsweise gar nicht berücksichtigt worden sei bei der Planung der neuen Haltestelle, dass aufgrund in den Lübbenweg abbiegender Fahrzeuge bei gleichzeitigem Halt eines Linienbusses und parallel fahrenden Radlern eine neue Gefahrenquelle entstehen werde, meint Klaus Roetmann. „Die in den Lübbenweg abbiegenden Autofahrer werden um den haltenden Bus herum fahren, ohne sich wirklich der Gefährdung von Radfahrern bewusst zu sein“, mutmaßt Roetmann. Auch mache er sich Sorgen um aussteigende Fahrgäste, die „unter Umständen“ direkt Schülern vor das Fahrrad laufen könnten.

Die Haltestelle für den Bürgerbus gegenüber der Bäckerei Wintering sei eine „wesentlich geeignetere Möglichkeit“, sowohl Linien- wie auch Bürgerbus-Verkehr für alle Verkehrsteilnehmer gefahrlos zu bedienen“, schlägt Roetmann in seinem Schreiben an die Stadt vor.

Henrik Eickelkamp, Pressesprecher der Stadt Nordhorn, verweist auf GN-Anfrage auf das von Landkreis und VGB verfolgte Ziel, die Haltestellenabstände und damit den Betriebsablauf zu optimieren. Aufgrund dessen habe man sich darauf verständigt, die Lage der mittleren von den insgesamt drei Haltestellen am Deegfelder Weg im Rahmen der aktuellen Arbeiten zu optimieren und diese um etwa 60 Meter zu versetzen.

Dadurch könne der Haltepunkt der Bürgerbuslinie 5 am Möllerskamp entfallen und die Abstände zwischen den Haltestellen im Zuge des Deegfelder Weges seien ausgeglichen. Neben der Bürgerbuslinie 5 werde auch die Linie 700/701 die neue Haltestelle anfahren, so Eickelkamp.