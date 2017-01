Ticker

Netanjahu: Attentäter von Jerusalem war IS-Anhänger

dpa Jerusalem. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem als „grausam und tragisch“ verurteilt. „Wir kennen die Identität des Attentäters und nach allen Anzeichen handelt es sich um einen Anhänger der (Terrormiliz) Islamischer Staat“, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros bei einem Besuch am Anschlagsort. Medien berichteten, der Attentäter sei den Sicherheitskräften nicht bekannt gewesen. Netanjahu sieht mögliche Parallelen zu dem LKW-Anschlag in Europa.