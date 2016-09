Grafschaft

NDR erkundet die schöne Grafschaft Bentheim

Von Léon Charlé

Die NDR-Fernsehsendung „Landpartie“ beschäftigt sich in einer neuen Folge mit der Grafschaft Bentheim. An 15 Tagen im September dreht ein achtköpfiges Team an den schönsten Orten des Landkreises.

Nordhorn. Die Suche nach unentdeckten Regionen des Nordens führt die Sendung „Landpartie“ des NDR im September in die Grafschaft Bentheim. Insgesamt 15 Tage lang, bis zum 27. September, dreht das achtköpfige Team an den schönsten Orten in der Grafschaft. Am Mittwoch stand zum Beispiel der Hof von Sandra Imhoff auf dem Plan. Vor Ort war ein blindes Pferd der Star der Dreharbeiten. Weitere Stationen sind unter anderem die Burg Bentheim, eine Fahrt mit der Vechtezompe und der Besuch des Arends-Hofs. Ausgestrahlt wird diese Folge der „Landpartie“ am 25. Dezember um 20.15 Uhr im NDR.

Diesen Artikel bewerten weitersagen