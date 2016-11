Sportwelt

NBA-Profi Schröder führt Atlanta zum Sieg

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit einer starken Leistung die Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum 112:97 (65:59) über die Houston Rockets geführt.

dpa Atlanta. Der Spielmacher erzielte 17 Punkte, kam auf zwölf Assists und schaffte somit ein Double-Double. „Es war seine beste Leistung in diesem Jahr“, sagte Hawks-Trainer Mike Budenholzer. Top-Scorer beim vierten Saisonsieg der Hawks war Paul Millsap mit 23 Punkten.

Schröder war bereits am Tag zuvor mit 20 Punkten Top-Scorer bei der 92:93-Niederlage bei den Washington Wizards. Gegen die Rockets gelang dem 23-Jährigen nicht nur ein Double-Double (zweistellige Werte in zwei Statistik-Kategorien), der Braunschweiger setzte seine Mitspieler immer wieder mit Zauberpässen ein. „SchroTime“ nennen es die Hawks-Fans, wenn Schröder als Taktgeber das Spiel an sich reißt. Für Atlanta war es der vierte Sieg im sechsten Spiel.

Zu seinem bislang längsten NBA-Einsatz für die Chicago Bulls kam Paul Zipser beim 94:111 (43:62) bei den Indiana Pacers. Nachdem der Nationalspieler zuletzt zweimal von Trainer Fred Hoiberg nicht eingesetzt worden war, durfte sich der frühere Profi des FC Bayern München für acht Minuten zeigen. Zipser holte in dieser Zeit einen Rebound und gab einen Assist. Der Rookie wartet nach dem dritten regulären Saisonspiel für Chicago noch auf seine ersten Punkte. Für die Bulls war es das dritte verlorene Spiel hintereinander.