Nordhorn

„Natura Docet“ präsentiert sich mit Ausstellung

Eine neue Ausstellung des Museums und Landschaftzentrums „Natura Docet Wonderryck Twente“ ist im Heuerhaus des Nordhorner Tierparks zu sehen.

gn Nordhorn. In der bis November laufenden Schau lernen die Besucher das Denekamper Museum kennen, das als ältestes Naturhistorisches Museum der Niederlande gilt und sich als das Museum für die ganze Familie bezeichnet.

Bilder und Exponate sollen eine Vorstellung von den Ausstellungsräumen im Museum („Wunderkammern“) geben, dem „Funky Forest“ (eine interaktive Lernstation, die es so nur noch einmal im New Yorker Naturkundemuseum gibt) und dem großen Museumsgarten. Ebenfalls im Heuerhaus zu sehen ist ein Einblick in die derzeitige Denekamper Sonderausstellung „Affengebiete in der Urzeit“ – eine Ausstellung über besondere Fossilien.

Tierparkbesucher erhalten am Zooeingang einen Flyer vom Naturkundemuseum. Mit diesem Flyer bekommen sie 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt im Museum in den Niederlanden. In diesem Jahr jährt sich die Kooperation zwischen dem Nordhorner Tierpark und dem Twenter Museum bereits zum zehnten Mal. Die Zusammenarbeit startete 2007 mit der gemeinsamen Ausstellung „Tier unter der Lupe“ .