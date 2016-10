Nordhorn

Nachruf: Ebel prägte Profil der Nordhorner FDP

Der Nordhorner Kommunalpolitiker und Psychologe Volker Ebel ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der Mitbegründer der FDP in Nordhorn und in der Grafschaft gehörte zum Urgestein der Freien Demokraten im Landkreis.

Nordhorn. Volker Ebel hat über Jahrzehnte das Profil der Nordhorner Liberalen in Partei und Rat geprägt und war eines der bekanntesten Gesichter der Grafschafter FDP-Politik. Er engagierte sich vielfältig in Bereichen von Kultur, Bildung und Soziales, machte sich ehrenamtlich für Stadtmarketing, Stadtentwicklung oder auch den Einzelhandel stark. Er hatte einen Namen als praktizierender, lehrender und publizierender Psychologe und Psychotherapeut und war bundesweit für seinen Berufsstand unterwegs. In den vergangenen Jahren wurde es allerdings zunehmend still um ihn: Zurückgezogen aus der Öffentlichkeit praktizierte der Diplom-Psychologe im hohen Alter noch in Nordhorn, in letzter Zeit zusehens von schwerer Krankheit gezeichnet. Am 26. September ist Volker Ebel nur wenige Wochen vor seinem 83. Geburtstag gestorben.

Der Berliner Volker Ebel, der seit 1961 in Nordhorn als Psychotherapeut seine Praxis betrieb, hat vor allem in der Kreisstadt Spuren hinterlassen: Der Träger des Ehrenringes sowie der Ehrenbeigeordnete der Stadt Nordhorn war von 1972 bis 1996 Mitglied im Rat und in vielen Gremien. Von 1974 bis 1986 vertrat er die Stadt zudem als 2. Stellvertretender Bürgermeister.

Auch in seiner Partei setzte er über Jahre Akzente: Volker Ebel war ein Liberaler durch und durch, orientiert an den großen Persönlichkeiten des Nachkriegs-Liberalismus. Sein fundamentales Ideal lag in der Freiheit des Menschen, insbesondere vor staatlicher Gewalt. Beflügelt durch die erste sozialliberale Bundesregierung in Bonn hob der am 9. Dezember 1933 in Berlin geborene Ebel 1969 die Nordhorner FDP aus der Taufe und war ein Jahr später Mitbegründer des Kreisverbandes der Freien Demokraten. Über 25 Jahre stand er der FDP in Nordhorn vor, von Anfang der 1970er bis Anfang der 1980er Jahre war er auch Vorsitzender der Grafschafter Liberalen. Im Kreistag saß Ebel Ende der 1970er Jahre eine Amtszeit lang.

Im FDP-Landesvorstand aktiv

Überregional war Volker Ebel zehn Jahre im FDP-Landesvorstand aktiv und lange Zeit als Delegierter auf Landes- und Bundesparteitagen. Er war Sachverständiger und Mitglied im FDP-Bundesfachausschuss für Soziales, Jugend, Familie und Gesundheit. Für seine großen Verdienste in der FDP wurde Ebel gleich zwei Mal mit der Theodor-Heuss-Medaille geehrt. Darüber hinaus bekleidete der Nordhorner mit Lehrauftrag an der Universität Bremen von 1978 bis 1982 das Amt des Präsidenten des Berufsverbandes Deutscher Psychologen. Von 1976 his 1985 war er im Berufsverband Vorsitzender der Sektion Klinische Psychologie. Auch war er Präsident des Bundesverbandes Legasthenie.

Mitte der 1990er Jahre verabschiedete sich Volker Ebel Stück um Stück aus der Partei- und Ratspolitik, um nicht nur jüngeren Kräften Platz zu machen: Es war auch Enttäuschung über eine FDP im Spiel, die sich für seinen Geschmack zu stark auf die Wirtschaftspolitik konzentrierte, während Ebel stets eine an sozialen Elementen orientierte liberale Politik für Familie, Jugend und Gesundheit in den Vordergrund gestellt und eine Öffnung der FDP für alle Politikfelder gefordert hatte. Seine Überlegungen, dass Investitionen in die Zukunft Investitionen in eine ganzheitliche Stadtentwicklung, in Kultur, Wirtschaftsförderung oder auch in die Entbürokratisierung der Ratsverwaltung sein müssten, fanden auf kommunaler Ebene oft nur wenig Gehör.

„Alle Ausdauer und Geduld überstrapaziert“

Obwohl ein liberales Grafschafter Urgestein, hatte es Ebel, der ein zuweilen hartnäckiger bis unbequemer, aber immer konstruktiver und an der Sache orientierter Gesprächspartner war, mit seinen Forderungen und Visionen seiner Partei nie leicht gemacht. 1995 zog er sich schließlich als „einsamer Rufer in der Wüste“ desillusioniert zurück, nach 25 Jahren aktiver Politik sah er sich an einem Punkt, an dem „alle Ausdauer und Geduld überstrapaziert“ waren. Dennoch war es kein Bruch mit der Partei: Er blieb aktiv für die FDP, 2006 war er sogar noch einmal zur Kommunalwahl angetreten.

Volker Ebel blieb aber ein Kämpfer gegen eine zunehmende Gewalt gegen Kinder, für ein schärferes liberales Profil zur Wahrung und Förderung individueller Freiheiten und Menschenrechte und für berufsspezifische Fragen wie etwa die Neufassung des Therapeutengesetzes. Verstärkt wandte er sich ehrenamtlichen Aufgaben zu – etwa im VVV, beim Aufbau des „Kulturzentrums Alte Weberei“, bei der Verschmelzung von IG City und VVV zum Stadt- und Citymanagement oder beim Quartiersmanagement für die Firnhaberstraße. Zu seiner eigenen Altersabsicherung führte er hier lange Jahre ein namhaftes Spielwarengeschäft.

Freier liberaler Geist

Mit dem Tode Volker Ebels hat die Nordhorner Parteien- und Ratslandschaft eine Persönlichkeit verloren, die sich zwar schon vor langer Zeit aus der aktiven Politik verabschiedet hat. In Erinnerung geblieben ist allerdings ein freier liberaler Geist, der seine politischen Ziele standhaft und – wenn nötig – streitbar vertreten und dabei immer wieder an seinen eigenen Werten, Idealen und Visionen überprüft hat.