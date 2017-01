Ticker

Nach Trumps Rundumschlag Sorgen in Berlin und Brüssel

dpa Washington. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat mit kritischen Äußerungen zu Deutschland, EU, Nato und Autoindustrie neue Sorgen über seinen Kurs ausgelöst. So bewertete Trump die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel in einem Interview von „Bild“ und „Times“ als katastrophal. Der Europäischen Union sagte er ohne Bedauern weitere Austritte voraus, die Verteidigungsallianz nannte er im jetzigen Zustand obsolet. Deutschen Autobauern drohte Trump Strafzölle an, sollten sie nicht in den USA produzieren.