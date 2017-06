Nordhorn

Nach Totschlag in Nordhorn: Freispruch beantragt

Das auf dem Gelände am Boerweg gefundene Gewehr sei auch anderen Bewohnern zugänglich gewesen, argumentierte der Rechtsbeistand des Angeklagten in seinem Plädoyer am Landgericht. Er fragt: War es überhaupt die Tatwaffe?

kn Osnabrück/Nordhorn. In dem Totschlagsverfahren gegen den 61-jährigen Niederländer Roelof B. hat sein Verteidiger Daniel Halver aus Lingen einen Freispruch beantragt. Es lägen lediglich Indizien dafür vor, dass sein Mandant in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai 2016 den 50-jährigen Juan Alvarez aus den Niederlanden mit einer Repetierbüchse durch einen gezielten Schuss in den Kopf getötet haben könnte. Objektivierbare Beweise habe die mehrtägige Beweisaufnahme nicht erbracht.

Halver deutete an, dass sowohl der Bruder des Angeklagten als auch sein Sohn als Täter in Frage kämen. Die aufgefundene Waffe sei für alle im Haus am Boerweg in Nordhorn anwesenden Personen frei zugänglich gewesen. An dem Kleinkalibergewehr seien keine Spuren des Angeklagten gefunden worden. Es sei nicht einmal sicher, dass der Getötete mit der Waffe erschossen worden sei.

Eine weitere Fragwürdigkeit liegt nach Auffassung des Verteidigers in der Tatsache, dass das Auto von Juan Alvarez am 12. Mai des vergangenen Jahres in Amsterdam entdeckt worden sei. Zu diesem Zeitpunkt habe sich der Angeklagte aber nachweislich in Nordhorn aufgehalten. Für die beiden anderen Personen gelte das nicht. Wer hat das Fahrzeug von Nordhorn nach Amsterdam gefahren?

Der Getötete sei der „Häuptling“ einer Hanfplantage am Boerweg gewesen. Er habe das Fachwissen gehabt, um die Anlage zu betreiben. Außerdem sei Juan Alvarez drogenabhängig und deshalb auf die Einnahmen aus dem Rauschgiftverkauf angewiesen gewesen. Die Vermutung, dass der 50-Jährige aus dem Hanfanbau aussteigen wollte, sei nicht belegt, so Halver.

Einen Streit zwischen seinem Mandanten und dem Getöteten habe es in der von Zeugen geschilderten Form vielleicht gegeben, dabei sei es aber um die geplante Renovierung eines Badezimmers gegangen. Auch die Erkenntnisse aus abgehörten Telefonaten reichen für Rechtsanwalt Halver nicht für eine Verurteilung aus. So habe es in einem Gespräch zwischen der Mutter und der Schwester des Angeklagten zwar geheißen, dass „er es war“, aber das sei lediglich eine Vermutung. Es lägen keine Erkenntnisse darüber vor, woher die Schwester die Gewissheit über eine Täterschaft seines Mandanten habe.

Aus einem anderen Telefongespräch zwischen dem Bruder und dem Angeklagten ergebe sich, so Halver, dass beide etwas von der späteren Leichenfundstelle wussten. Eine Täterschaft von Roelof B. ergebe sich daraus nicht.

Für den Verteidiger von Roelof B. ergab sich kein zwingender Beweis dafür, dass dieser die Tat begangen hat. Folgerichtig beantragte er einen Freispruch. Das Urteil wird am 29. Mai verkündet.