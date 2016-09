Ticker

Nach Explosion: Verdächtiger Schnellkocher mit Kabeln in New York

dpa New York. Nach einer Explosion in New York mit 29 Verletzten ist wenige Straßen weiter ein Dampfdrucktopf mit Kabeln gefunden worden. Außerdem ist laut CNN außen ein schwarzer Gegenstand mit Klebeband an dem Topf angebracht. Unklar sei, ob dieser Fund etwas mit der Explosion an einer Straße im Manhattaner Bezirk Chelsea zu tun hatte. Bürgermeister Bill de Blasio geht von einem „vorsätzlichen Akt“ aus. 2013 waren bei einem Bombenanschlag auf den Boston Marathon drei Menschen getötet und über 250 verletzt worden. Dabei waren zwei mit Sprengstoff gefüllte Schnellkochtöpfe explodiert.