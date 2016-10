Grafschaft

NABU wirbt Mitglieder in der Grafschaft

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) will in den kommenden Wochen Mitglieder in der Grafschaft werben. Hierfür wird ein Werbeteam unterwegs sein, die unter anderem am mitgeführten Werberausweis erkennbar sind.

gn Nordhorn. Der NABU führt in den nächsten Wochen eine große Mitgliederwerbeaktion in der Grafschaft Bentheim durch. „Der Natur- und Artenschutz braucht dringend Unterstützung“, sagt Gerhard Busmann, Vorsitzender der NABU Kreisgruppe Grafschaft Bentheim. Er verweist auf die bisherigen Erfolge der Ehrenamtlichen: So habe man durch den Bau von Nisthilfen für Störche deren Bestände sichern und vergrößern können. Seit Jahren werden im Georgsdorfer Moor Pflegearbeiten durchgeführt. Durch den Aufbau eines Krötenschutzzaunes am Ems-Vechte-Kanal werden in jedem Frühjahr hunderte Erdkröten und andere Amphibien vor dem sicheren Verkehrstot gerettet. „Außerdem konnten in den vergangenen drei Jahren etliche schwalbenfreundliche Häuser ausgezeichnet werden – eine Anerkennung für Menschen, die Schwalben ungestört an ihren Gebäuden brüten lassen“, teilt der NABU mit. Weiter ausbauen wolle man den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung und Jugendarbeit.

„All das gibt es nicht zum Nulltarif“, wirbt Jutta Over von der NABU-Regionalgeschäftsstelle in Meppen um Unterstützung: „Fast noch wichtiger, als die Mitgliedsbeiträge, sind aber die Mitgliederzahl, denn je mehr Menschen hinter uns stehen, desto stärker wird unserer Stimme als Anwalt für die Natur, beispielsweise, wenn es darum geht, die Auswüchse der Massentierhaltung zu bekämpfen.“

Studenten oder Abiturienten werben Mitglieder

Daher wird in den kommenden Wochen ein Werbeteam unterwegs sein, um in der gesamten Grafschaft Bentheim für den NABU neue Mitglieder zu gewinnen. Es handelt sich um Studenten oder Abiturienten, die sich bei einer vom NABU beauftragten Agentur beworben haben, um für den gemeinnützigen Zweck zu werben. Die Studenten sind an ihrer Kleidung mit dem NABU-Logo und dem mitgeführten Werberausweis erkennbar. Sie dürfen kein Bargeld annehmen.

Rückfragen an den NABU, Regionalgeschäftsstelle Meppen, Telefon 05931 4099630.