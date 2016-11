Grafschaft

Mutmaßlicher Drogenschmuggler flüchtet über Acker

Bei einer Polizeikontrolle trat der Fahrer aufs Gas. 2620 Gramm Marihuana hatten er und sein Beifahrer im Gepäck.

gn Neuenhaus. Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) haben am Montagmittag in Neuenhaus zwei Männer aus dem Landkreis Celle festgenommen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei waren die beiden Männer im Alter von 23 und 30 Jahren mit einem schwarzen Audi A 3 von den Niederlanden kommend nach Deutschland eingereist. Kurz hinter der Grenze sollte das Auto kontrolliert werden. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Neuenhaus. In der Lugthookstraße hielt er den Wagen an und der Beifahrer flüchtete mit einer Sporttasche zu Fuß über einen Acker. Der 23-jährige Fahrer ließ sich gegen 13.30 Uhr widerstandslos festnehmen. Auch der 30-jährige Mann konnte nach einer Fahndung kurze Zeit später festgenommen werden. Die Sporttasche wurde wenig später in der Nähe des Festnahmeortes auf einem Balkon eines Wohnhauses sichergestellt. Der 30-Jährige hatte sie auf seiner Flucht vor der Polizei dort hingeworfen. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. In der Sporttasche fanden die Beamten 2620 Gramm Marihuana, in mehreren Beuteln. Die weitere Bearbeitung erfolgte durch das Zollfahndungsamt Nordhorn. Der 30-Jährige gab den Rauschgiftschmuggel zu. Der 23-Jährige wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück dem Haftrichter in Nordhorn vorgeführt, der gegen ihn Untersuchungshaft anordnete.