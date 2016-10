Obergrafschaft

Musiknacht kehrt zurück nach Bad Bentheim

Im vergangenen Jahr ist die Veranstaltung nach organisatorischen Problemen ausgefallen. Den Besuchern bieten sich vielfältige Möglichkeiten.

gn Bad Bentheim. Freunde von Livemusik kommen demnächst in der Bad Bentheimer Innenstadt auf ihre Kosten: Am Sonnabend, 1. Oktober, steigt dort die Musiknacht mit einem breit gefächerten und abwechslungsreichen Musikprogramm. Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung nach einigen organisatorischen Schwierigkeiten ausgefallen. Jetzt gibt es ein Comeback.

So kann sich jeder Besucher – ganz nach den persönlichen Vorlieben – sein eigenes Programm zusammenstellen und von einer Location zur anderen wandern. In Kooperation mit den teilnehmenden Gastronomen und der Konzertinitiative „Alternation“ organisiert das Stadtmarketing Bad Bentheim eine unterhaltsame Kneipenwanderung durch die lokale Gastronomie. Mit einem Auftaktkonzert in der evangelisch – reformierten Kirche um 18.30 Uhr fällt der Startschuss für die Bad Bentheimer Musiknacht. Hier ist der Eintritt frei.

Im Fürstenhof kehren mit den „Glüxkindern“ aus Osnabrück die großen Emotionen zurück in die deutsche Popmusik. Produziert werden die „Glüxkinder“ von dem Grevener Michael Voss, der sich unter anderem schon für erfolgreiche Produktionen von Udo Lindenberg, Rosenstolz, Mickie Krause, und vielen mehr auszeichnen konnte.

Im La Vita bei Adel möchte Jana‘s Trio das Publikum begeistern. Begleitet wird Jana von den beiden Musikern und Dozenten der Musik Akademie, Bodo Wolff (Gitarre/Klavier) und Kris Lucas (Cajon). Zusammen spielen sie moderne, bekannte Stücke aus dem Bereich Pop, Rock und Soul.

Ein Abstecher ins Warsteiner Treff lohnt sich auf jeden Fall. „Two4you unplugged“ spielen Songs von gestern und heute, den Perlen der 70er, 80er, 90er, und aktuelles. Beste Stimmung ist garantiert. Rockig wird es an diesem Abend im „Bdifferent“. Neben der Coverrock-Band „Rocksport“ aus dem Emsland starten die „Dead Motherfroggers“ zu später Stunde mit aktuellen und klassischen Metal-Covern durch. „Bistro 123“, die mit viel Liebe zum Detail restaurierte „Alte Kneipe“ in der Wilhelmstraße möchte mit dem Duo „On a Sunday“ aus Berlin sein Publikum mit mitreißenden Acoustic-Pop Songs sollen begeistern.

Seit einigen Jahren rocken „Double2Rock“ nun an verschiedenen Orten der Region. Die Cover Rockband sorgt für tolle Stimmung bei Günter im „Alten Museum“. Die Konzertinitiative „Alternation“ des Jugendhauses ist bei der diesjährigen Musiknacht auch wieder an Bord. Die „Dizzy Dudes“ entführen ihr Publikum im Treff 10 in eine Reise durch die Zeit von unsterblichen Evergreens bis hin zu ganz aktuellen Hits. Nicht nur als Tastenkünstler am Piano, auch als Sänger und Songwriter kann er auf eine beachtliche Laufbahn zurückblicken. Piano Pete spielt Songs aus Blues, Jazz, Rock und Soul beim „Alten Bismarck.“

Der Vorverkauf läuft. Eintrittsbändchen gibt es für 9 Euro (GN Card 8 Euro) im „Warsteiner Treff“, im „Alten Museum“, bei Adel im „ La Vita“ und im „Fürstenhof“, beim „Bdifferent“ und im Bistro123 , in der Touristinformation sowie online über Proticket.