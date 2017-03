Nordhorn

Mülltonnen brennen an Stralsunder Straße

Bild 1 / 2 Unter Atemschutz löschte die Feuerwehr den Brand. Foto: Schock

Von Christian Schock

Die Feuerwehr Brandlecht ist am Sonntagmorgen in die Stralsunder Straße in Nordhorn gerufen worden. Der Grund: Dort brannten Mülltonnen.

Nordhorn. Bei Eintreffen der Feuerwehr um kurz nach 7 Uhr kokelte es noch in den Mülltonnen, die an einer Garage standen. Anwohner hatten bereits erste Löschversuche unternommen und dadurch Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehr Brandlecht ging mit einem Schnellangriff unter Atemschutz gegen das Feuer vor. Sie war mit zwei Fahrzeugen und 20 Mann ausgerückt. Die Brandursache blieb vorerst unklar.

