„Mr. Europa“ ist Nordhorns Bürger des Jahres 2015

Die Überraschung war gelungen: Inmitten der Sitzung des Partnerschaftskomitees im Ratssaal wurde am Donnerstag ein Mann geehrt, der gar nicht wusste, wie ihm da gerade geschah: Lebrecht Forke ist Bürger des Jahres 2015.

Nordhorn. Einstimmig hatte die Jury des VVV-Stadt- und Citymarketings bereits vor gut zwei Wochen beschlossen, Forke mit der alljährlichen Auszeichnung „Bürger der Jahres“ zu ehren. Damit sollen die großen Verdienste und das Lebenswerk eines Nordhorners gewürdigt werden, der im Bemühen um Völkerverständigung und ein geeintes Europa weit über 20 Jahre hinweg die internationalen Beziehungen Nordhorns zu den europäischen Partnerstädten gepflegt und entscheidend mit ausgebaut hat.

Mit seinem großen Engagement für ein geeintes Europa auf der kommunalen Ebene der Bürger hat der ehemalige Vorsitzende des Partnerschaftskomitees nach dem Urteil der VVV-Jury die Grafschafter Kreisstadt weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht und auch sehr viel für das positive Image der Stadt Nordhorn in ihrer Außendarstellung als weltoffene, gastfreundliche und europäische Stadt getan. Eben diese überregionale Steigerung des Bekanntheitsgrads und die Imagepflege Nordhorns sind die wichtigsten Kriterien, um vom VVV zum „Bürger des Jahres“ gewählt zu werden. Und in der Summe seines Lebenswerkes hat Nordhorns „Mr. Europa“ nach dem Urteil der VVV-Jury sehr viel dazu beigetragen.

Lebrecht Forke ist Bürger des Jahres 2015 der Stadt Nordhorn.

Erst im vergangenen September hatte Forke mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde der polnischen Partnerstadt Malbork noch einmal ein starkes Signal als überzeugter Europäer in Richtung Europa gesetzt, das tatsächlich auch überregional vernommen wurde: Dass ein Deutscher Ehrenbürger einer polnischen Stadt wird, die damit seine Verdienste und sein Engagement um die Partnerschaft ehrt, gilt angesichts der sensiblen deutsch-polnischen Geschichte nach wie vor als eine außergewöhnliche und seltene Würdigung.

Nun hat auch das VVV- Stadt- und Citymarketing Forke für seine Verdienste um die Heimatstadt als „Bürger des Jahres“ ausgezeichnet.

Dabei hatte sich die Jury diesmal insgesamt aus zehn Vorschlägen zu entscheiden – „alles gute Vorschläge, von denen es jeder verdient gehabt hätte“, wie VVV-Geschäftsführer Matthias Bönemann den GN berichtete. Um Lebrecht Forke sei man jedoch nicht herum gekommen.

Allerdings hielt der VVV mit der Bekanntgabe in diesem Jahr bis zum Schluss hinter dem Berg, um den 76-Jährigen mit der Ehrung in einer Sitzung jenes Ausschusses zu überraschen, dem er 21 Jahre lang vorgestanden und in dem er so viel für Nordhorns Städtepartnerschaften getan und bewegt hatte. Als Ehrenvorsitzender des Nordhorner Partnerschaftskomitees und in seiner anschließenden Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Vereins zur Förderung von Städtepartnerschaften der Stadt Nordhorn nimmt Forke heute noch an den Sitzungen des Partnerschaftsausschusses teil.

Als sich am Donnerstag dann gegen 17.18 Uhr die Türen in der laufenden Sitzung beim Tagesordnungspunkt 6 öffneten, Orchester und Chor der Musikschule einzogen und „Freude, schöner Götterfunken“ aus Beethovens 9. Sinfonie anstimmten, wusste Lebrecht Forke noch nicht, dass sich in der nächsten Stunde alles um ihn drehen würde und der späte Nachmittag mit einer Eintragung in das Goldene Buch der Stadt und einer kleinen Feier enden sollte. Auch die meisten Mitglieder des Partnerschaftskomitees wurden zu diesem Zeitpunkt „kalt erwischt“.

Mit den Worten „Lebrecht Forke hat große Strahlkraft über Nordhorn hinaus entwickelt und verdient diesen Preis“ brachte Bürgermeister Thomas Berling nach dem Verklingen der Europahymne langsam Licht ins Dunkel des ungewöhnlichen Verlaufs dieser Ausschusssitzung und leitete zur Ehrung und Urkundenverleihung durch den VVV über.

In seiner Laudatio ließ Thomas Reichardt als stellvertretender VVV-Vorsitzender noch einmal das Lebenswerk des sichtlich überraschten und bewegten neuen „Bürgers des Jahres“ Revue passieren. Er charakterisierte Forke als einen engagierten Ansprechpartner für die Städtepartnerschaften und als einen Motor des europäischen Gedankens. In den 21 Jahren seiner Amtszeit als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees habe der ehemalige Direktor des Gymnasiums Nordhorn von 1990 bis 2011 die junge Partnerschaft zur sächsischen Stadt Reichenbach mit aufgebaut sowie die Städteverbindungen zu Malbork (1995) in Polen und zu Rieti in Italien (2010) mit begründet und mit viel Leben erfüllt. Bis heute habe Forke an die 80 offiziellen Besuche den insgesamt fünf Nordhorner Partnerstädten abgestattet; vielfach war er, begleitet von seiner Ehefrau Renate, privat unterwegs oder selber herzlicher Gastgeber für Besucher.

Dabei seien dem „Europäer mit Herz und Seele“ immer die Begegnung der Bürger und der Jugendaustausch wichtig gewesen, um ein vertrauensvolles und partnerschaftliches gegenseitiges Verständnis zu entwickeln und zu pflegen. In Nordhorn selbst machte sich Forke etwa mit der Gestaltung des Europaplatzes als ein sichtbares Zeichen der europäischen Verbundenheit stark. Reichardt: „Lebrecht Forke hat es mehr als verdient, heute die Auszeichnung als Nordhorns Bürger des Jahres 2015 zu erhalten.“

Bürgermeister Thomas Berling hob hervor, dass Forke den Namen Nordhorns „in alle Welt“ getragen und viel für die Werbung Nordhorns getan habe: „Allein darum geht es bei der Auszeichnung zum Bürger des Jahres.“

Der neue „Bürger des Jahres“ dankte wie immer kurz, aber prägnant: „Ich sage nicht viel. Ich sage nur Danke!“