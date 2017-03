Region

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bäumen

Einen tödlichen Verkehrsunfall gab es am Sonntagabend in Meppen. Ein 78-jähriger Motorradfahrer streifte mehrere Bäume, stürzte und starb an der Unfallstelle.

gn Meppen. Bei einem Unfall am Sonntagabend im Ortsteil Helte auf dem Helter Damm (Kreisstraße 243) wurde ein 78-jähriger Motorradfahrer getötet, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit einem Krad die Kreisstraße in Richtung Meppen. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er gegen 18.05 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine zwei Meter tiefe Böschung nach unten. Dort streifte das Krad mehrere Bäume und der 78-Jährige stürzte. „Der Kradfahrer konnte sich zunächst noch den Helm abnehmen, kollabierte dann jedoch und verstarb an der Unfallstelle“, heißt es in der Polizeimitteilung. Durch den Notarzt werde nicht ausgeschlossen, dass der Mann aufgrund von gesundheitlichen Problemen verstorben sei.

