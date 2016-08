Niedergrafschaft

Motorradfahrer in Halle tödlich verunglückt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Uelsener Straße in Halle: Dort sind am Samstagmittag ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Für den 48-jährigen Motorradfahrer aus Uelsen kam jede Hilfe zu spät.

Halle. Bei einem Verkehrsunfall in Halle ist am Sonnabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 48-jährige Uelser fuhr gegen 11.50 Uhr auf der Uelsener Straße von Halle in Richtung Lage. „Eine vor ihm fahrende Frau reduzierte die Geschwindigkeit ihres Autos aufgrund einer für sie unklaren Verkehrssituation leicht. Der Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto auf. Dabei stieß er durch die Heckscheibe des VW Scirocco und zog sich tödliche Verletzungen zu“, berichtet die Polizei. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.

Neben der Polizei waren ein Rettungshubschrauber, Notarzt- und Rettungswagen sowie die Feuerwehr Uelsen mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Sachschadenshöhe ist bislang unklar. Die Uelsener Straße musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.