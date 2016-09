Ticker

Moskau: Hilfskonvoi nicht von Russland oder Syrien zerstört

dpa Moskau. Russland bestreitet, in die Zerstörung eines Hilfskonvois in Syrien verwickelt zu sein. Die Zerstörung sei nicht vom russischen oder syrischen Militär verursacht worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.