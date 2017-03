Region

Moderne Wikinger messen sich in Fürstenau

Etwa 3500 Männer und Frauen gingen am Wochenende beim „Strong Viking“ an den Start und rannten durch den Schlamm. Ohne Teamarbeit ist der Parcours nicht zu schaffen.

Fürstenau. Bei bestem Wetter zählte das Organisationsteam des „Strong Viking“ am Samstag mehr als 4000 Besucher auf dem Gelände des Fursten Forest in Fürstenau. Aus allen Teilen Deutschlands, den Niederlanden, Belgien und Polen waren die Teilnehmer angereist, um sich auf dem schlammigen Hindernis-Parcours mal so richtig auszutoben.

2100 Männer und 1400 Frauen, teilte das Organisationsbüro hinterher mit, bewiesen Teamgeist, Stärke und Durchhaltevermögen, wählten Distanzen über sieben, 13 oder 19 Kilometer mit 20, 30 oder 40 Hindernissen. „Mud Edition“ nannte sich die Neuauflage des Wikingerparcours im Ferien- und Freizeitpark in Fürstenau, das ist die besonders schlammige Version des Hindernislaufes.

Und der war nicht ohne: In dem „Mud Crawl“ robbten die Teilnehmer unter Stacheldraht her und blieben von dem matschigen Untergrund nicht verschont. Auch die anderen Hindernisse wie beispielsweise die „Monkey Bars“, an denen sich Extremsportler über 15 Meter von Stange zu Stange hangeln mussten, brachten selbst die Stärksten und Trainiertesten ins Schwitzen. Zudem gab es Stationen, an denen sie Hammer werfen und auf die Enden von Baumstämmen schlagen mussten, um diese in Bewegung zu setzen. Auch Traktorreifen wurden von den Vikings fortbewegt.

Die verbindenden Wege zwischen den Hindernissen waren sehr matschig, und vereinzelt führte kein Weg an großen, tiefen Wassergruben vorbei: Sauber und trocken blieb hier niemand. Schlammspritzer in den Haaren und im Gesicht sprachen Bände. Allerdings schien das niemanden zu stören, ganz im Gegenteil: Einige warfen sich gar in die Schlammpfützen, sodass sie von Kopf bis Fuß mit Matsch bedeckt wurden – und genossen offensichtlich diese Schlammkur der besonderen Art.

Trocken blieb hingegen das Wetter: Sowohl die Organisatoren als auch die Wettstreiter freuten sich über stundenlangen Sonnenschein, die Stimmung war ausgelassen. Dafür sorgte auch ein Animateur, der die aufgeregte Menge kurz vor dem Start noch einmal anstachelte. Laute Musik und Gesänge waren auf dem gesamten Gelände zu hören.

Wochenlanges Training

Was für die einen eine lustige Erfahrung war, wurde von vielen Sportlern als eine extreme Herausforderung wahrgenommen. Wochenlange Trainingseinheiten und ausgiebige Aufwärmeinheiten auf dem Gelände führten teilweise zu hervorragenden Ergebnissen.

Ein weiterer wichtiger Faktor für einen erfolgreichen Lauf war eine gute Teamarbeit. Einige Läufer verrieten, dass manche Passagen alleine nicht zu meistern seien, da müsse man schon zusammenarbeiten. Das galt beim Hochrennen sehr steiler und rutschiger Wände, da sei es eine große Hilfe gewesen, wenn die Freundin oder der Kumpel oben an der Klippe beim Hochsteigen half.

Ein anderes, offensichtlich wichtiges Thema war die Bekleidung der Vikings. Auf dem Parcours verteilten sich Wikinger, Hulks, Supermen und Superwomen, die mit ihren Verkleidungen die Blicke auf sich zogen. Oft sah man auch kleine Kameras an den Köpfen der Sportler befestigt, die das besondere Erlebnis aufzeichneten. So hatte jeder auf seine ganz eigene Art und Weise Spaß beim Strong Viking. Nach erfolgreichem Abschluss der selbst gewählten Kilometeranzahl gab es dann eine erfrischende Dose Bier in „Walhalla“, dem Areal hinter dem Ziel, das nach solch einer harten Herausforderung gut schmeckte.