Mitfahrerparkplatz in Schwartenpohl erweitert

Von Andre Berends

Der Mitfahrerparkplatz in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 31 in Schwartenpohl ist in den vergangenen Wochen befestigt und vergrößert worden. Dort ist nun Platz für 40 Autos. Lastwagen dürfen das Gelände nicht befahren.

Schwartenpohl. Die Nähe zur Autobahn 31 hat ein Eckgrundstück an der Kreuzung von Dalumer Allee und Nord-Süd-Straße in Schwartenpohl schon vor Jahren zu einem Pendlerparkplatz werden lassen. Autofahrer, die für ihren weiteren Weg von anderen Autofahrern mitgenommen werden, stellen dort ihr Fahrzeug ab. Die einst geschotterte Fläche ist nun befestigt und erweitert worden. Der Landkreis hat dort im Herbst eine Asphaltdecke ziehen lassen. Darauf sind 39 normal große Parkplätze und ein etwas größerer Behindertenparkplatz ausgewiesen worden. Der Mitfahrerparkplatz sei für Lastwagen gesperrt, berichtet Frank Adenstedt, Leiter der Abteilung Verkehr bei der Kreisverwaltung in Nordhorn. Der Landkreis versieht auf der Fläche Winterdienst, streut also Salz, wenn es glatt werden sollte. Die Kosten für die Bauarbeiten in Höhe von 140.000 Euro hat fast vollständig der Bund übernommen. Grund ist der direkte Bezug zur Autobahn 31, deren Anschlusspunkt „Wietmarschen“ nur wenige Hundert Meter entfernt liegt. Für Autobahnen ist der Bund zuständig.

