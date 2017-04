Region

Mit Luftgewehr auf Katze geschossen

Ein Unbekannter hat in Herzlake auf eine Katze geschossen und diese schwer verletzt.

gn Herzlake. Am Donnerstagmittag hat ein bislang unbekannter Täter an der Rosenstraße in Herzlake mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen. Das Tier hat sich gegen 13 30 Uhr im Garten der Eigentümerin befunden. Gegen 13 50 Uhr fand sie ihre Katze schwer verletzt in einem Blumenbeet liegend vor. Ein Tierarzt stellte zwei Schussverletzungen bei dem Tier fest. Eine davon im Bereich des Kopfes. Nach Auskunft des Arztes dürften die Verletzungen durch eine Luftdruckwaffe verursacht worden sein. Die Katze ist nach wie vor in tierärztlicher Behandlung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.