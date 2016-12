Nordhorn

Mit Fäusten und Föhn zugeschlagen

Er wollte Geld für Drogen, sie wollte es ihm nicht geben. Ein Nordhorner steht vor Gericht, weil er seine Bekannte mit Fäusten, einem Föhn und einem Abzieher geschlagen und schwer verletzt haben soll.

Nordhorn. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde vor dem Amtsgericht Nordhorn unter dem Vorsitz von Amtsrichter Ratering ein 50-jähriger Hartz-IV-Empfänger aus Nordhorn zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im Juni dieses Jahres seine 45-jährige arbeitssuchende Bekannte aus Nordhorn in ihrer Wohnung derartig attackiert habe, dass sie sich mit Prellungen am Kopf und blutenden Verletzungen am ganzen Körper in die Krankenhausambulanz begeben musste. Der Angeklagte und sein Opfer sind drogenabhängig.

Laut Anklageschrift suchte der Angeklagte am 6. Juni seine Bekannte in ihrer Wohnung auf. Er verlangte Geld von ihr, um sich Drogen zu beschaffen. Es kam zum Streit. Während sie sich ins Bad zurückzog, zertrümmerte er vor Wut den Glastisch im Wohnraum. Dann drang er ins Bad vor, versetzte ihr, während sie auf der Toilette saß, mehrere Faustschläge und schlug zuerst mit einem Haartrockner, dann mit einem Abzieher auf sie ein.

Der Angeklagte bestritt diese Version. Zwar habe man sich im Bad „tierisch gefetzt“, aber nicht er, sondern sie habe „geschrien und getobt wie ’ne Verrückte“, sodass er sich mit dem Abzieher habe schützen müssen. Vielleicht habe er sie dabei versehentlich mit dem Stiel berührt. Von Verletzungen habe er bei ihr nichts bemerkt, sie habe nicht einmal geblutet.

Cannabis und Kokain im Spiel

Ob Rauschgift mit im Spiel gewesen sei, wollte sein Verteidiger, Rechtsanwalt Jörg Mölders aus Nordhorn, von ihm wissen. „Ja, Cannabis und Kokain.“ In der Zeit danach habe sich das Verhältnis wieder normalisiert – bis hin zum einvernehmlichen Sex, auch noch in der Woche vor der Verhandlung. „Sind Sie also ein Paar?“, wollte der Richter wissen. „Mal ja, mal nein.“

Das Opfer, das mit seinem Rechtsbeistand Theo Krümberg aus Nordhorn als Nebenklägerin auftrat, stellte die Abläufe wie in der Anklageschrift dar: Vor allem der mit Metallkanten versehene Abzieher habe ihr schlimm zugesetzt. Man sehe heute noch die Narben. Sie bestritt, vor der Attacke Drogen genommen zu haben.

Der Polizeibeamte, der zum Tatort gerufen worden war und die Ermittlungen aufnahm, bestätigte die Angaben der Anklageschrift. Es seien deutliche Kampfspuren zu sehen gewesen, ein Schlachtfeld aus Glassplittern. Mehrere Verletzungen beim Opfer habe er sofort gesehen. Nach seinem Eindruck habe der Angeklagte unter Drogen gestanden, das Opfer nicht. Ob Föhn und Abzieher mit Blut behaftet gewesen seien, wollte Rechtsanwalt Mölders wissen. Der Beamte verneinte das und räumte ein, dass eine labortechnische Untersuchung nicht veranlasst worden sei.

Ausstieg aus dem Drogenkonsum

Nach Schluss der Beweisaufnahme hatte der Staatsanwalt keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Opfers. Irgendwo müssten die Verletzungen ja hergekommen sein. Sein Strafantrag: Zwölf Monate Freiheitsstrafe mit Bewährung sowie eine Geldauflage von 750 Euro als Wiedergutmachung an die Geschädigte. Ein Hoffnungsschimmer für eine positive Sozialprognose sei dadurch gegeben, dass der Angeklagte am Tag nach der Gerichtsverhandlung eine Entgiftung als Ausstieg aus dem Drogenkonsum beginnen wolle.

Rechtsanwalt Krümberg sah die Schuld des Angeklagten ebenfalls als erwiesen an. Die Verletzungen seiner Mandantin seien durch den ärztlichen Bericht direkt nach der Tat zweifelsfrei festgestellt. Rechtsanwalt Mölders sah das anders: „Es war nicht so, wie es zu sein scheint. Wenn der Angeklagte ihr Verletzungen zugefügt hätte, dann wären Anhaftungen von Blut an Föhn und Abzieher festzustellen gewesen. Waren sie aber nicht. Also sind die Verletzungen durch den Sturz des Opfers im Bad zustande gekommen.“ So gebe es nichts als Zweifel an der Aussage der Zeugin. Dass sie bald nach der Tat wieder mit dem Angeklagten intim gewesen sei, erhöhe nicht gerade ihre Glaubwürdigkeit. Heute in der Verhandlung habe sie es ihm noch einmal zeigen wollen.

Richter Raterings Urteil lautete auf „schuldig!“. Eine zehnmonatige Bewährungsstrafe hielt er für angemessen, dazu eine Geldauflage von 600 Euro als Wiedergutmachung für das Opfer. Dessen Glaubwürdigkeit sei nicht zu bezweifeln. In den vier verschiedenen Vernehmungen bei der Polizei und vor Gericht seien ihre Aussagen stets konstant gewesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.