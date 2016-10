Region

Mit der Wende kehrten die Biber zurück

Zeitgleich mit der deutschen Einheit haben Biologen im Jahr 1990 acht Biber aus der damaligen DDR an die Hase geholt und ausgewildert. Rund 25 Jahre später hat sich der Baumeister unter den Tieren etabliert.

Meppen. Für die Biologin Brigitte Klenner-Fringes ist dieser Erfolg mehr als eine Genugtuung. Denn sie hatte schon 1987 die Idee, den Biber nach Niedersachsen zurückzuholen. Damals war sie Studentin an der Uni Osnabrück und beschäftigte sich gemeinsam mit einigen Mitstreitern in der Arbeitsgemeinschaft Ethologie unter Professor Rüdiger Schröpfer mit vergleichender Verhaltensforschung bei amphibischen Säugetieren. „Wir hatten schon allerhand über Fischotter, Nutria und Bisam erarbeitet, aber der Biber fehlte uns noch“, erinnert sich Klenner-Fringes.

Deshalb schlug sie vor, den Biber in einem geeigneten Gebiet in Westniedersachsen anzusiedeln und dann im Rahmen einer Promotion seine Ausbreitung sowie seine Einordnung in einen Lebensraum zu untersuchen, den der Mensch extrem verändert hatte: Die Ufer der Flüsse waren zum Teil in einem erbärmlichen, weil zur strukturlosen Böschung verkommenen Zustand, und Klenner-Fringes stellte die Frage, wie der Biber damit klarkommen würde. „Ich habe Kontakte in die DDR geknüpft, weil es dort an der Elbe eines der letzten Vorkommen in ganz Europa gab“, erinnert sich Klenner-Fringes, die heute 63 Jahre alt ist und an einer Berufsfachschule in Osnabrück arbeitet.

Auswilderungsgebiet

Bis am 12. Oktober 1990 die ersten Biber in die Hase entlassen wurden, war es ein weiter Weg. „Ich bekam sogar ein Forschungsstipendium für die DDR“, sagt die Biologin. Zunächst ging es aber darum, ein geeignetes Auswilderungsgebiet zu finden und eine Genehmigung des Landes Niedersachsen dafür zu bekommen. Das klappte reibungslos, der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz wurde mit dem Bauhof in Haselünne-Lehrte zu einem Unterstützer des Vorhabens.

Bei den ursprünglich ausgesetzten Tieren handelte es sich um acht Elbe-Biber (Unterart Castor fiber albicus), die in Sachsen-Anhalt und Brandenburg gefangen wurden. Die umgesiedelten Nager gehörten zu zwei Familiengruppen: Ins Emsland kamen zwei Elterntiere mit ihren vier Jungtieren und ein junges Paar noch ohne Nachwuchs.

Was seitdem geschah, ist recht erstaunlich: Zum einen gewannen die Forscher die Erkenntnis, dass der Biber weniger anspruchsvoll ist als gedacht. An baumfreien Flussböschungen schwimmt er einfach vorbei und sucht sich einen besseren Lebensraum. Ansonsten reichen ihm ein wenig Wasser unter dem Bauch, erreichbare Nahrung und die Möglichkeit, Burgen oder Baue anzulegen. Das erste erwachsene Biberpaar hatte gleich im ersten Frühling an der Hase Nachwuchs – 1991, also vor 25 Jahren, kamen erstmals nach mehr als mindestens einem Jahrhundert im Emsland wieder Biber zur Welt.

170 Biber im Emsland

Heute leben etwa 170 Tiere an Hase und Ems, aber auch an merkwürdigen Orten wie dem Fullener Wald. Und genau hier sind Brigitte Klenner-Fringes und Stefan Ramme an einem Freitag im Frühjahr 2016 unterwegs. Stefan Ramme ist ebenfalls schon seit fast zwei Jahrzehnten mit dem Biber beschäftigt – auch er studierte in Osnabrück und half nahezu von Anfang an bei der Forschungsarbeit. Inzwischen arbeitet der 48-Jährige als Biologe in Soest, aber das „Biberfieber“ hat ihn nie losgelassen.

Gemeinsam mit Klenner-Fringes untersucht Ramme bis heute die Ausbreitungsfreude der größten Nagetiere Europas. Beide betreiben auch die Seite Emslandbiber.de, die regelmäßig den aktuellen Bestand und die Geschichte der Emslandbiber abbildet.

Die Daten dafür liefern Naturfreunde nach Aufrufen in der Zeitung, die beiden Biologen gehen dann Jahr für Jahr neuen Hinweisen nach und suchen nach sogenannten Biber-Biofakten. Denn das Tier ist vorwiegend dunkelaktiv – es verbirgt sich also möglichst dem direkten menschlichen Blick.

Dennoch gibt es wohl kaum einen Nager, dessen Anwesenheit dennoch so gut zu erkennen ist. 15 verschiedene Biofakte, also Hinterlassenschaften tierischer Aktivität, unterscheiden die Biologen beim Biber – angefangen bei unübersehbaren Biberburgen und Dämmen über Fraßhölzer bis zu kleinen Markierungshügeln.

Dass im Fullener Wald Biber leben, hat sich inzwischen herumgesprochen. Der rund 300 Hektar große Wald liegt viele Kilometer von Ems und Hase entfernt, die Biber sind vor Jahren über den Wesuweer Schloot und kleine Entwässerungsgräben hierher gelangt. Futter gibt es angesichts von rund 1,7 Millionen Bäumen grenzenlos, dazu ein paar Teiche und Gräben: Mehr benötigt Familie Biber nicht zum Überleben.