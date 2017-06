Nordhorn

Mit dem Sommer kommt Musik in die Stadt

Der „Nordhorner Musiksommer“ feiert seinen 25. Geburtstag – und gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Kulturlebens in der Kreisstadt. Vom 24. Juni bis zum 22. Juli gibt es fünf kostenlose Konzerte im Stadtpark.

Nordhorn. Im Jubiläumsjahr lädt der „Musiksommer“ vom 24. Juni bis zum 22. Juli zu fünf Abenden an der Konzertmuschel im Stadtpark ein. Unter dem Motto „umsonst und draußen“ will das städtische Kulturreferat damit „allen Daheimgebliebenen Urlaubsfeeling inmitten der Stadt“ bieten. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr mit unserem treuen Publikum ein solches Jubiläum feiern dürfen. Dazu haben wir natürlich ein paar ganz außergewöhnliche und abwechslungsreiche Bands in den Stadtpark eingeladen“, versprechen Kerstin Spanke und Tamara Kafka vom Kulturreferat.

Sechs Bands präsentieren sich diesmal dem Nordhorner Publikum. „Die Auswahl fiel uns wie immer nicht leicht. Wir sind aber sicher, dass es uns auch in diesem Jahr gelungen ist, ein möglichst vielseitiges Programm zusammenzustellen, mit dem wir gebührend diese tolle Konzertreihe feiern werden“, heißt es aus der Kulturetage des Rathauses: „Eine große Unterstützung ist uns in diesem Jahr die Sparkassenstiftung, die zum Abschluss des Musiksommers das Sonderkonzert mit 3500 Euro fördert“, freuen sich die Veranstalter.

Auf der Bühne stehen etablierte Künstler wie Caro Josée, aber auch junge Nachwuchstalente wie die „Lemon Lights“. Die Konzerte im Überblick:

Sonnabend, 24. Juni: Das Eröffnungskonzert bestreiten ab 18 Uhr gleich zwei Durchstarter der deutschsprachigen Rock-Musik: Die Band „Elastiq“ und die Deutschrocker von „Antiheld“. Einen Genre-Mix aus Jazz, Rock, Klassik, Hip Hop und Elektro vereint „Elastiq“. 2017 präsentiert die Deutsch-Pop-Entdeckung im Rahmen ihrer ersten eigenen Tournee im Nordhorner Stadtpark ihre Debüt-Platte „Habt ihr schon gehört?“. Die Band „Antiheld“ spielt eigene musikalischen Interpretationen des deutschen Indie-Rocks. Die Stuttgarter Jungs gelten schon jetzt als eine der nächsten Bands, die mit deutschsprachiger Popmusik den Durchmarsch bis „weit nach oben“ schaffen könnte.

Sonnabend, 1. Juli: Die deutschsprachige Band „KUULT“ spielt um 19.30 Uhr in der Konzertmuschel im Stadtpark. Das Trio aus Essen wird mit einem schnörkellosen, eingängigen, deutschsprachigen Pop, verbunden mit symphonischen Elementen angekündigt. Die Gruppe besingt mit ihren Songtexten, die jeder nachvollziehen kann, „ganz simpel, zum Mitsingen und zum Mitfühlen, das Leben, den Alltag, die Freundschaft, die Liebe, die Erinnerungen“.

Sonnabend, 8. Juli: Beim dritten Konzert des „Musiksommers“ swingt es ab 19.30 Uhr durch den Stadtpark. Die „Echo“-Preisträgerin Caro Josée aus Hamburg will die Konzertmuschel mit der Leichtigkeit des Sommers erfüllen. Die Sängerin wird begleitet vom Gitarristen Patrick Pagels, dem Drummer Tammo Bergmann und Steffan Dietrichsen an der Hammond-Orgel. „Im Zusammenspiel entwickelt das Quartett sommerliche Jazz-Feelings“, verspricht das Kulturreferat.

Sonnabend, 15. Juli: Ab 19.30 Uhr will die Münsteraner Band „Lemon Lights“ Pop, chillige Weltmusik und ehrliche Texte servieren. „In saftigen Beats sollen bittersüße Geschichten in einem seltenen Mix aus Reggae, Balkan, Folk, Jazz und Pop“ von den vier jungen Musikern um Frontfrau und Sängerin Anna Lücking ans Publikum kommen.

Sonnabend, 22. Juli: Rock’ n‘ Roll-Gefühl soll die Band „The Silverettes“ beim Sonderkonzert zum Jubiläum des „Musiksommers“ um 19.30 Uhr in den Nordhorner Stadtpark bringen: „Die drei Rockabellas Jules, Sassy und Ira bringen mit Sex-Appeal, pointiertem Fifties-Look und grandiosen Live-Performances die Bühne der Konzertmuschel zum Brodeln, die Tanzfläche zum Beben und die Hormone zum Schwingen“, heißt es in der Ankündigung.

Um die Konzertabende im Stadtpark kulinarisch abzurunden, gibt es ein gastronomisches Angebot an Getränken und kleinen Speisen. Das Kulturreferat bietet die Möglichkeit, sich vor Ort Picknickdecken auszuleihen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.