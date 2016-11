Grafschaft

„Mini-Olga“ für zwei Grafschafter Höfe

Familie Bus aus Bad Bentheim und Familie Lönink aus Nordhorn können sich eine „Mini-Olga“ ins Regal stellen. Die beiden Höfe haben es unter die 14 jahresbesten niedersächsischen Milcherzeuger geschafft.

gn Nordhorn. Mit einer „Mini Olga“ und Urkunde sind zwei Grafschafter Milchviehbetriebe ausgezeichnet worden. Beim landesweiten Milchlandpreiswettbewerb haben es beide Betriebe unter die Spitzenreiter geschafft. Zu den „besten Milcherzeugern 2016“ dürfen sich die Familie Bus um Holger (40 Jahre alt), Melina (34), Heinrich (69) und Fenna (66) aus Bad Bentheim zählen sowie Familie Lönink um Jens (33), Silvia (30), Lukas (68) und Hermina (59) aus Nordhorn.

Der Hof von Familie Bus ist insgesamt 61 Hektar groß. Auf dem Hof werden 130 Milchkühe und Nachzucht gehalten. Jede Kuh gibt im Jahr rund 10.776 Kilogramm Milch, bei einem Fettgehalt von 3,83 Prozent und einem Eiweißgehalt von 3,38 Prozent. Die Milch wird an die Privatmolkerei Naarmann in Neuenkirchen geliefert.

Familie Lönink in Nordhorn besitzt einen insgesamt 71 Hektar großen Betrieb. Dort werden 140 Milchkühe samt Nachzucht gehalten. Die jährliche Milchleistung je Kuh liegt hier bei rund 11.254 Kilogramm, bei einem Fettgehalt von 3,62 Prozent und einem Eiweißgehalt von 3,30 Prozent. Auch diese Milch geht an die Privatmolkerei Naarmann.

Die „Goldene Olga 2016“ und einen Geldpreis in Höhe von 3500 Euro ging an die drei Brüder Johannes (34), Jan-Berend (28) und Renke (33) Garrelts von der Feldhof Garrelts GbR aus Filsum im ostfriesischen Leer.

Mit der „Silbernen Olga 2016“ und 2000 Euro wurden Mechthild und Günter Rolfers sowie deren Sohn Florian aus Herzlake im Emsland ausgezeichnet.

Die „Bronzene Olga 2016“ und ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro ging an Anja und Holger Meier mit ihren Töchtern Mareike und Julia aus Kirchlinteln-Deelsen in Verden.

Über 9000 Milchbauern in Niedersachsen

Der vierte Platz ging an Anita und Hans-Werner Meyer sowie Christoph Meyer und Jana Meyer-Lindemann von der Milchhof Meyer GbR aus Tarmstedt im Landkreis Rotenburg/Wümme. Sie erhielten ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Den fünften Platz und ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro sicherten sich Birgit und Hermann Berling aus Bramsche-Balkum bei Osnabrück.

Mit dem „Milchlandpreis 2016“ ehrte die niedersächsische Milchwirtschaft die besten 14 ihrer insgesamt 9300 Milchviehhalter. Nach Angaben der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen (LVN) ist die Auszeichnung als „Unternehmerpreis für nachhaltiges Wirtschaften“ konzipiert. Geprüft werden die Betriebe von einer 16-köpfigen Fachjury. „Ziel ist es, jedes Jahr einen Milcherzeugerbetrieb als Preisträger der ,Goldenen Olga‘ zu ermitteln und auszuzeichnen, der nicht nur eine optimale Rohmilch produziert, sondern der hervorragend wirtschaftet und sich durch einen besonders verantwortungsbewussten Umgang mit seinen Tieren, der Umwelt und den auf dem Hof arbeitenden Menschen heraushebt“, heißt es vonseiten der Landesvereinigung.

Jeder hat ein anderes Erfolgsrezept

Der niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer betonte in seinem Grußwort die Öffentlichkeitswirkung des Milchlandpreises: „Ich freue mich sehr, dass wir mit der ,Goldenen Olga‘ die Wertschätzung und Anerkennung für unsere Milchviehhalter erhöhen. Dies muss sich endlich auch in besseren Preisen für die hervorragende Arbeit unserer Milchbauern auszeichnen.“ Der Minister legte zudem im Namen des Landes ein klares Bekenntnis zur Landwirtschaft ab: „Niedersachsen steht zur Milchviehhaltung und zum Grünland. Darauf ist Verlass.“

In seinem Schlusswort hob Herbert Heyen als stellvertretender LVN-Vorsitzender das Größenspektrum und die unterschiedlichen Stärken der Betriebe hervor: „Bei der Vorstellung der Preisträger wurde wieder ganz deutlich: Die Betriebsgröße ist nicht das alleinentscheidende Kriterium. Milchbetriebe sind vielfältig und Milchbauern haben viele Gesichter. Sie alle haben ihr ganz individuelles Erfolgsrezept. Sie unterscheiden sich in der Größe, der Kuhzahl, dem Stallkonzept und in der Zahl der Mitarbeiter, aber Sie haben eines gemeinsam: Sie sind deshalb erfolgreich, weil die Arbeit auf Ihrem Hof von einem Familien-Team getragen wird. So sind auch Krisenzeiten, wie die in den vergangenen beiden Jahren, viel besser zu überstehen. Und auch Arbeits- und Urlaubszeiten werden flexibler.“

Weitere Informationen im Internet auf http://www.milchlandpreis.de .