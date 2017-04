Ticker

Mindestens 17 Todesopfer nach heftigen Regenfällen in Iran

dpa Teheran. Schwere Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen haben in Nordwestiran mindestens 17 Menschen mit in den Tod gerissen. Nach Einschätzung von Behörden ist mit weiteren Opfern zu rechnen, da 20 Menschen immer noch vermisst werden. Das berichtete die Nachrichtenagentur ISNA. Besonders betroffen von der Flutwelle waren demnach die beiden Städte Asarschahr und Adschabschir in der Aserbaidschan Provinz.