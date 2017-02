Niedergrafschaft

Messerattacke in Ringe: Motiv bleibt rätselhaft

Von Andre Stephan-Park

Auch am dritten Verhandlungstag im Fall der Messerattacke, die sich im August vergangenen Jahres am Angelteich in Ringe zugetragen hat, versuchten die Beteiligten im Landgericht Osnabrück Licht ins Dunkel zu bringen.

Osnabrück/Ringe. Ein 65-jähriger Niedergrafschafter wird beschuldigt, einem 40-Jährigen ein Küchenmesser in den Hals gestochen zu haben. Das Opfer überlebte, leidet jedoch unter den Folgen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 65-Jährigen lebensgefährliche Misshandlungen und eine Tötungsabsicht vor. Sein Motiv ist rätselhaft. Eine gemeinsame Vorgeschichte gab es zwischen Opfer und Angeklagtem nicht. Kurz vor der Tat saßen sie friedlich mit einem gemeinsamen Freund in einer Laube am Angelteich zusammen, ein weiterer Zeuge stand wenige Meter entfernt. Die Attacke erfolgte vollkommen unerwartet. Im Landgericht Osnabrück schilderten am Montag zwei weitere Zeugen, wie sie den Angeklagten vor dem Angriff erlebten. Einer der beiden beschrieb den mutmaßlichen Täter als deutlich alkoholisiert. Nur noch schwankend habe er sich fortbewegt. Der andere Zeuge sagte aus, dass der 65-Jährige Selbstgespräche geführt habe. Den Inhalt habe er nicht verstanden. Im Anschluss sei es möglich gewesen, sich normal mit dem Angeklagten zu unterhalten. Bei der Tat waren die beiden nicht mehr anwesend. Der Schwager des Angeklagten schilderte den mutmaßlichen Täter als „normalen, friedlichen Menschen“. Als er seinen Schwager einige Stunden vor dem Angriff zuletzt gesehen habe, sei ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Von einem Krankenhausaufenthalt des Angeklagten vor drei Jahren aufgrund psychischer Probleme habe er nur am Rande gehört. Öffentlichkeit ausgeschlossen Die Frau des Angeklagten sorgte sich um den Schutz der Privatsphäre ihrer Familie. Zu viel sei aus dem Prozess bereits an die Öffentlichkeit gelangt. Im Zeugenstand wollte sie nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen. Ihrem Antrag gab der Vorsitzende Richter statt. Ein Psychiater hatte zuvor erklärt, dass er nicht ausschließen könne, die Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Einrichtung zu empfehlen. Ob er dies gestern in seinem Gutachten auch tat, wurde nicht bekannt. Der Verteidiger hatte ebenfalls zum Schutz der Privatsphäre der Familie den Ausschluss der Öffentlichkeit erwirkt. Ein Polizist erläuterte, dass der Angeklagte am Tag nach der Tat eine Alkoholfahne gehabt habe. Zudem habe er den Grund seiner Festnahme nicht gewusst. Der Prozess wird am Montag, 6. März, fortgesetzt. Es sind noch drei Verhandlungstage geplant.

