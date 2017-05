Ticker

Merkel kommt zum Wahlkampf-Endspurt nach Schleswig-Holstein

dpa Norderstedt. Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt heute nach Schleswig-Holstein. Zwei Tage vor der Landtagswahl will sie dem Landesverband der CDU mit Auftritten in Eckernförde und Norderstedt beim Kampf um Wählerstimmen den Rücken stärken, um im Norden zu erreichen, was sie im Bund verhindern will: einen Regierungswechsel. Erwartet wird, dass sich die Kanzlerin zu Verkehrsprojekten, Bildung und Flüchtlingspolitik äußern wird.