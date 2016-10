Ticker

Merkel dringt auf mehr Anstrengungen bei Digitalisierung

dpa Berlin. Als Konsequenz aus der Entscheidung der Briten für einen EU-Austritt dringt Bundeskanzlerin Angela Merkel auf raschere Entscheidungsprozesse in Europa, etwa im Bereich der Digitalisierung. Der Brexit-Entschluss sei ein schwieriger Einschnitt für Europa, sagte die CDU-Vorsitzende auf dem Unternehmertag des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen. Es seien aber nicht Vertragsänderungen nötig, sondern schnellere Beschlüsse in manchen Bereichen. Beim Thema Digitalisierung verwies Merkel auf den technologischen Fortschritt in Südkorea. Dort rolle man schon das 5G-Netz aus.