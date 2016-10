Obergrafschaft

Mercedes brennt in Schüttorf

Am Mittwochnachmittag ist es am Wietkampsweg in Schüttorf zum Brand einer Mercedes A-Klasse gekommen. Verletzt wurde dabei niemand.

gn Schüttorf. Die Eigentümerin des Autos war laut Polizeibericht gegen 16 Uhr mit ihrem Auto nach Hause gekommen. Weil sie beim Abstellen des Fahrzeuges ein merkwürdiges Geräusch im Motorraum gehört hatte, öffnete sie die Haube. „Dabei schlugen ihr direkt Flammen entgegen. Die sofort verständigte Feuerwehr Schüttorf konnte das Feuer löschen“, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Am Auto entstand Totalschaden. Darüber hinaus entstanden Sachschäden an der angrenzenden Hausfassade, dem Fenster und der Regenrinne. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Neben einem Streifenwagen mit zwei Beamten war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

