Melle: 47-Jähriger hortet Waffen und Munition

Die Polizei in Melle hat einen außergewöhnlichen Fund nach einem Familienstreit gemacht.

Melle. Diesen Einsatz werden die Polizisten so schnell nicht vergessen: Nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in einem Meller Stadtteil stießen die Beamten auf ein ganzes Arsenal an Schusswaffen, Munition, Schlagstöcken, Wurfmessern und Tabletten. „Über so eine Menge an gefährlichen Gegenständen dürfte nicht einmal das Landeskriminalamt verfügen“, kommentierte Peter Kleinfeld, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes bei der Polizei Melle. Hintergrund des ungewöhnlichen Fundes ist ein Streit zwischen einem älteren Ehepaar und dessen 47-jährigen Sohn gewesen, berichteten Peter Kleinfeld und sein Kollege Claus Kleine-Heckmann.

Erheblich alkoholisiert

Es war am Sonntag gegen 14 Uhr, als die Auseinandersetzung zwischen Eltern und Sohn eskalierte. So meldete sich ein Elternteil bei der Polizei und gab an, dass der Sohn sie mit Pfefferspray bedrohen würde. Eine Streife fuhr daraufhin zu dem Zweifamilienhaus.

Dort stellten die Beamten fest, dass alle drei Beteiligten erheblich alkoholisiert waren. Blutproben ergaben bei allen dreien einen Alkoholwert von rund zwei Promille. Der Anlass des Streits habe sich wegen des hohen Alkoholkonsums nicht ermitteln lassen, berichtete die Polizei.

In der Wohnung stießen die Beamten auf einen riesigen Fundus an Waffen und Munition. Dazu zählten unter anderem Messer, Dolche, Schlagstöcke, Baseballschläger, Wurfgeschosse, ein Beil und eine Axt.

1150 Schuss Munition

Darüber hinaus waren in der Wohnung mehrere Revolver und Pistolen, ein Maschinengewehr und eine Druckluftwaffe aufbewahrt. Hinzu kamen 1150 Schuss Munition. Hinzu gesellte sich noch ein Totschläger, eine Waffe, die unter das Waffengesetz fällt.

Die Beamten stellten sämtliche Gegenstände sicher und nahmen den 47-Jährigen mit auf die Wache, wo er den weiteren Angaben zufolge eine „angemessene Zeit“ in der Zelle verbrachte, um wieder nüchtern zu werden.

47-Jähriger einsichtig

Am Montag erschien der 47-Jährige erneut auf der Wache, wo er über seine Rechte belehrt wurde. Er hat mit einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu rechnen. Ob darüber hinaus Verfahren wegen Bedrohung oder Nötigung eingeleitet werden, ist fraglich. Im Verlauf der Vernehmung zeigte sich der Mann sehr kooperativ und einsichtig: „Er hat der Vernichtung der Gegenstände ohne Wenn und Aber zugestimmt“, teilte Kleinfeld weiter mit.

Und warum bewahrt der Mann so viele gefährliche Gegenstände in der Wohnung auf? „Er ist Sammler“, erklärte Polizist Claus Kleine-Heckmann. Der 47-Jährige war zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten.