Nordhorn

Meist freier Himmel über Nordhorn-Range

Auf dem Luftwaffen-Schießplatz Nordhorn-Range ist 2016 noch weniger geübt worden als 2015. Die Luftwaffe gibt 1270 Zielanflüge an, die zweitniedrigste Zahl seit Bestehen des Platzes. 2017 könnte es mehr Anflüge geben.

Nordhorn. Bei der jährlichen Sitzung der Fluglärmkommission präsentierte die Bundeswehr den Vertretern der Range-Anrainergemeinden und Behörden am gestrigen Dienstag wieder Zahlen zur Nutzung des Platzes im vergangenen Jahr. Demnach wurde der Luft-Boden-Schießplatz in der Engdener Wüste 2016 an 62 Tagen genutzt. Das waren 42 Tage weniger als geplant und nicht einmal ein Drittel der möglichen Nutzungstage.

Die Statistik weist ferner aus, dass an diesen 62 Tagen insgesamt 138 Übungseinsätze mit insgesamt 1270 Zielanflügen geflogen wurden – übrigens ausschließlich von deutschen Flugzeugen. Ausländische Jets waren 2016 nicht über der Range zu sehen. Im Jahr 2015 hatte es 1427 Zielanflüge gegeben, 2014 waren es 1855.

„Das ist nicht einmal mehr ein Viertel der Fluglärmbelastung in den Zeiten unter britischem Kommando“, sagte Oberst Jörg Wiederhold, Kommandeur im Bereich Truppenübungsplatzkommandantur Nord der Bundeswehr, gestern vor Journalisten. Im Jahr 2000, dem letzten vollen Übungsjahr unter Regie der Royal Air Force, waren 8168 Zielanflüge gezählt worden. In den Hochzeiten des Kalten Kriegs waren es bis zu 20.000.

Wiederhold geht davon aus, dass der Übungsbetrieb sich in den kommenden Jahren etwa auf dem Niveau von 2015/2016 einpendeln wird. „Noch weniger geht nicht, aber es könnte ab Mitte 2017 wieder leicht mehr werden.“ Als Gründe nannte er eine Luftwaffenübung im September sowie die Rückverlagerung der Tornado-Pilotenausbildung aus den USA nach Deutschland. Die Auflösung des deutschen Kontingents auf dem italienischen Luftwaffenschießplatz Capo Frasca auf Sardinien werde sich hingegen kaum auswirken. Der Platz sei schon 2016 nicht mehr genutzt worden.

Der rückläufige Übungsbetrieb auf der Nordhorn-Range sei für die Region gut, so Wiederhold, weil weniger Übungsbetrieb auch weniger Fluglärm bedeutet. Aus Sicht der Bundeswehr werde jedoch beinahe zu wenig geübt. Andere Übungsplätze im Bereich der Truppenübungsplatzkommandantur Nord würden an bis zu 250 Tagen im Jahr genutzt.

Mit einigem Aufwand weitergeführt wurde auch 2016 die Beseitigung von Munitionsaltlasten auf dem Range-Gelände. Im vergangenen Jahr wurden 31,9 Hektar abgesucht. Gefunden wurden dort 37.430 Stück Munition, Munitionsteile und Metallschrott mit einem Gesamtgewicht von 36,8 Tonnen. Seit Beginn der Kampfmittelräumung im Jahre 2004 wurden auf der Range knapp 310 Hektar Fläche geräumt. Dabei wurden rund 1,5 Millionen Stück Munition entsorgt.

Der Großteil dieser Altlasten stammt aus der Kriegs- und Vorkriegszeit, aber auch aus der Anfangszeit der Nato-Nutzung. Die Kampfmittelräumer haben bisher 246 verschiedene Munitionssorten identifiziert und 48 historische Zielareale und Zieleinrichtungen lokalisiert. Dennoch bleibt ihnen noch Arbeit für Jahre, denn es sind noch 442,5 Hektar zu räumen, davon allein fast 180 Hektar Waldfläche.

Eine enge Kooperation hat die Bundeswehr mit der Suche nach Munitionsaltlasten auf der anderen Seite des Ems-Vechte-Kanals eingeleitet. Wie berichtet laufen in den Waldflächen zwischen Kanal und Flugplatz Klausheide seit Ende 2016 Erkundungsmaßnahmen, denn es besteht der Verdacht, dass auch in den dortigen Wäldern Munitionsreste aus der Kriegs- und Nachkriegszeit schlummern.

Keine neuen Erkenntnisse gibt es nach Darstellung der Bundeswehr zum Thema Windenergieanlagen. Zu der Verärgerung der Umlandgemeinden über das kategorische Nein zu neuen Windrädern wollen die Militärs sich nicht äußern. Aus ihrer Sicht ist klar: Hohe Windräder in den Anflugschneisen würden Übungseinsätze auf der Range unmöglich machen. Das habe man von Anfang an klar gesagt. „Zur Entstehung der Missverständnisse kann ich mich nicht äußern“, so Oberst Wiederhold, „aber jetzt gibt es dazu von uns klare Aussagen!“ Die habe er auch bei der Stadt Nordhorn in persönlichen Gesprächen dargelegt.