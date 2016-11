Grafschaft

Mehrere Einbrüche in Nordhorn und Wietmarschen

Zwei Grundschulen, ein Restaurant und ein Reisebüro waren die Ziele der Täter in Nordhorn. In Wietmarschen wurden Reifen samt Alufelgen gestohlen.

Nordhorn/Wietmarschen. Mehrere Einbrüche beschäftigen derzeit die Polizei in der Grafschaft. Am Wochenende sind bislang unbekannte Täter in die Grundschulen Südblanke und Klausheide eingebrochen. Laut Polizei öffneten sie jeweils gewaltsam ein Fenster und durchsuchten mehrere Büros nach Wertsachen. Auf der Blanke haben die Täter eine blaue Geldkassette mit 100 Euro Bargeld erbeutet, in Klausheide gingen sie vermutlich leer aus. Der angerichtete Gesamtschaden beider Einbrüche wird auf etwa 2000 Euro beziffert. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird zur Zeit geprüft.

In der Nacht zu Montag sind unbekannte Täter in ein Restaurant an der Ochsenstraße in Nordhorn eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben sie dabei die Scheibe einer Zugangstür eingeschlagen und gelangten so in das Gebäude. .Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie Fleischwaren und Spirituosen im Wert von etwa 500 Euro. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf 2500 Euro beziffert.

Außerdem schlugen Einbrecher am Montagnachmittag in einem Reisebüro an der Firnhaberstraße in Nordhorn zu. Nach Polizeiangaben haben die Täter dort zwischen 15.30 und 16 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster geöffnet, um in das Gebäude zu gelangen. Aus dem Aufenthaltsraum wurde eine schwarze Handtasche samt Portemonnaie gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100 Euro beziffert.

In Wietmarschen haben Einbrecher am Wochenende zehn bis zwölf Reifensätze samt Alufelgen aus dem Reifenlager eines Autohauses an der Lilienthalstraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter dazu gewaltsam einen Container geöffnet, in dem die Reifen lagerten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 7000 Euro beziffert.

Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.