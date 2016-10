Niedergrafschaft

Mehrere Einbrüche in der Grafschaft

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in verschiedene Autohäuser in der Niedergrafschaft eingebrochen. Auch ein Kiosk in Schüttorf und die Lebenshilfe in Nordhorn wurden bestohlen.

gn Emlichheim/Itterbeck/Georgsdorf/Nordhorn/Schüttorf. Bei einem Einbruch in ein Autohaus an der Ringer Straße in Emlichheim wurden zwischen Mittwoch, 17.15 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr ein BMW 435i und ein Audi A 4 von unbekannten Tätern gestohlen. Die beiden Fahrzeuge wurde am Donnerstagabend von der niederländischen Polizei in Emmer Compascuum gefunden und sichergestellt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter bei dem Autohaus ein Fenster eingeschlagen und waren in das Gebäude eingestiegen und die Räume durchsucht.

Mit einem in der Werkstatt gefundenen Winkelschleifer versuchten die Täter, in einem Büro einen Tresor aufzutrennen, was aber nicht gelang. „Mit zwei vorgefundenen Autoschlüsseln entwendeten die Täter einen schwarzen BMW 435 i xDrive und einen schwarzen Audi A 4, beide mit Nordhorner Kennzeichen“, so die Polizei am Freitag. Weiterhin wurden mehrere Elektrowerkzeuge entwendet.

Gestohlene Fahrzeuge in den Niederlanden gefunden

Die Ermittlungen dauern an. Nach Mitteilung der niederländischen Polizei wurden in Emmer Compascuum vier Autos sichergestellt. Wo die anderen beiden Fahrzeuge herkommen, sei hier nicht bekannt.

Bargeld und Receiver in Georgsdorf gestohlen

Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, haben Diebe in der Straße Ostende in Georgsdorf bei einem Autohaus eine Fensterscheibe eingeschlagen und stiegen in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten aus einem Büro vorgefundenes Bargeld und den Receiver der Videoüberwachungsanlage.

Einbruch in Autohaus in Itterbeck

Ebenfalls unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag an der Hauptstraße in Itterbeck bei einem Autohaus einen Einbruch verübt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei wurde ein Rolltor der Werkstatt aufgebrochen und die Halle durchsucht. Gestohlen wurden zwei große Schraubendreher.

Die Polizei geht nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass es zwischen den drei Einbrüchen in die Autohäuser in Emlichheim, Itterbeck und Georgsdorf einen Zusammenhang gibt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Einbrüche bei Lebenshilfe in Nordhorn und Kiosk in Schüttorf

Zu weiteren Einbrüchen ist es in Nordhorn und der Obergrafschaft gekommen. In Nordhorn haben unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 18.15 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, an der Frieslandstraße einen Einbruch in ein Gebäude der Lebenshilfe begangen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter zunächst ein Fenster aufgebrochen und waren in das Gebäude eingestiegen. Dort brachen sie mehrere Spinde auf und stahlen vorgefundenes Bargeld.

In Schüttorf sind unbekannte Täter am Donnerstagabend zwischen 19 Uhr und 22 Uhr an der Weißen Riete in einen Kiosk des dortigen Campingplatzes am Quendorfer See eingebrochen. Laut Polizei hatten die Täter ein Fenster zum Kiosk aufgebrochen und den Tresen und die Schränke durchsucht. Die Täter nahmen vorgefundenes Bargeld mit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.