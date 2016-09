Obergrafschaft

Mehr Service an Gartenabfallplätzen gefordert

Der Service auf den Gartenabfallplätzen in Bad Bentheim soll erhöht werden. Dafür setzen sich sowohl die CDU/FDP-Kreistagsgruppe und die Bad Bentheimer SPD ein.

gn Gildehaus. Die CDU/FDP-Kreistagsgruppe hat zum Thema Gartenabfallplätze in Bad Bentheim am Montag unter anderem beschlossen, den zweiten Öffnungstag in Gildehaus wieder einzuführen, ohne die Zeiten in der Stadt Bad Bentheim zu kürzen.

Mindestens zwei Öffnungstage

Wie CDU und FDP mitteilen, sollte künftig jeder Gartenabfallplatz mindestens zwei Öffnungstage haben, damit die Bürger auch die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen Terminen auszuwählen. Die Bürger hätten mehrfach gefordert, die Öffnungszeiten in Gildehaus auszudehnen. Der ursprünglich vorhandene zweite Öffnungstag wurde als dritter Öffnungstag nach Bentheim verlagert, da die Inanspruchnahme dort höher sei. Weiterhin soll Abhilfe geschaffen werden bei der Befüllung von Rasenschnitt-Containern auf den Gartenabfallplätzen, die nicht gegen Sickerwasser abgedichtet sind und daher die Lagerung in Containern erforderlich machen. Vielen Bürgern falle es schwer, größere Behälter mit Rasenschnitt in die Container zu füllen. Leider sei es aus genehmigungsrechtlichen Gründen nicht möglich, das Material auf dem Boden zu sammeln. Dann würde das Sickerwasser bei den nicht abgedichteten Plätzen in das Erdreich eindringen. Die jetzige Variante habe jedoch zu viel Kritik geführt. Hier möchte die CDU, dass Abhilfe geschaffen wird. Es soll zukünftig dort, wo technische Änderungen nicht möglich sind, personelle Unterstützung geben.

CDU und FDP betonen, dass neben der Gebührenstabilität auch der Servicegrad von großer Bedeutung sei. Viele Menschen nutzen diese Gartenabfallplätze. Daher wollen beide Parteien auf Anregungen und Kritik reagieren und zu deutlichen Verbesserungen in der Handhabung kommen. Gebührenerhöhungen lösten die Vorschläge von CDU und FDP nicht aus. Umgesetzt werden könnten die Pläne vorbehaltlich einer Zustimmung des Kreistages.

Bad Bentheimer SPD fordert Wertstoffhof an Gildestraße

Einen zusätzlichen Öffnungstag in den Sommermonaten fordert die SPD Bad Bentheim für den Grünabfallsammelplatz in Gildehaus. Mit einer Unterschriftenaktion haben die Sozialdemokraten dieser Forderung Nachdruck verliehen. 770 Unterschriften wurden dafür in nur wenigen Tagen in Gildehaus gesammelt. Außerdem hält die SPD einen Wertstoffhof am Standort Gildestraße in Bad Bentheim für erforderlich.

Der Bentheimer Stadtrat- und Kreistagsabgeordnete Friedbert Porepp und die Stadträtin Barbara Lüüs überreichten am Dienstag die Listen an Landrat Friedrich Kethorn. Die SPD-Kreistagsfraktion habe zudem die Erweiterung der Öffnungszeiten in Gildehaus am Mittwochnachmittag beantragt. Der Antrag soll spätestens in der nächsten Sitzung des Abfallwirtschaftsausschusses behandelt werden.

Erreicht werden soll ein besserer Service für die Gildehauser und die Bentheimer Nutzer der beiden Grünabfallsammelplätze in der Stadt Bad Bentheim. „Es gibt in Gildehaus eine sehr starke Nachfrage für eine erweiterte Öffnungszeit des Platzes in der Fahlstiege“, erläutert Jörg Brinkmann, Gildehauser SPD-Stadtrat und einer der Initiatoren der Unterschriftenaktion. Viele Garteninhaber sähen sich gezwungen, die Plätze in Nordhorn oder an der Bad Bentheimer Gildestraße anzufahren. Das würde der Umwelt schaden. „Außerdem wird allzu häufig aufgrund der unzureichenden Öffnungszeiten Grünabfall auf öffentlichen Flächen und in der Landschaft entsorgt“, betonen die Stadträte Jörg Brinkmann und Barbara Lüüs.

„Situation in der Gilde- und Liebigstraße entschärfen“

Friedbert Porepp weist auf die teilweise unhaltbare Situation am Abfallsammelplatz in Bentheim hin. „Die langen Warteschlangen besonders am Mittwoch stellen ein Ärgernis für die Nutzer des Platzes dar. Zudem ist die Verkehrssituation nicht akzeptabel. Der Zulieferverkehr durch die Stadt muss künftig verringert und die Situation in der Gilde- und Liebigstraße entschärft werden“, betonen die Bentheimer Sozialdemokraten.

Außerdem hält es die Bad Bentheimer SPD für erforderlich, künftig Restabfälle, Bauschutt, Elektroaltgeräte, Altmetall und mehr am Abfallsammelplatz Bad Bentheim anzunehmen.

Die Einrichtung eines Wertstoffhofes für die Obergrafschaft und somit eine Öffnung des Bentheimer Abfallsammelplatzes an 5 ½ Tagen in der Woche soll nach den Vorstellungen der Bentheimer SPD bald erreicht werden. „Der Service ist in vielerlei Hinsicht stark verbesserungsbedürftig“, erklären Brinkmann, Lüüs und Porepp.

Zugleich erwarten die Bentheimer Sozialdemokraten jetzt, dass die Mehrheitsfraktionen im Kreistag endlich die SPD-Forderungen nach einem besseren Service unterstützen. In der Vergangenheit wurden von CDU und FDP die Forderungen der SPD stets abgelehnt, heißt es seitens der Sozialdemokraten.