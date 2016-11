Grafschaft

Mehr Frauen in der Grafschaft sind erwerbstätig

Der Trend zu mehr Erwerbstätigkeit von Frauen hält auch in der Grafschaft an. Dennoch liegt die Zahl unter dem Bundesdurchschnitt.

Nordhorn. Immer mehr Frauen sind berufstätig. Deutschlandweit ist die Beschäftigungsquote von Frauen in den vergangenen rund anderthalb Jahrzehnten stetig gestiegen. In der Grafschaft Bentheim waren zuletzt rund 46,7 Prozent aller Frauen im erwerbsfähigen Alter in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Im Jahr 2000 lag der Anteil noch bei 38,2 Prozent.

Die Zahlen des Regionalatlas beschränken sich auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Sie sind also nicht gleichzusetzen mit den Erwerbstätigenquoten, die auch Selbstständige, Beamte oder Minijobber umfassen, also all jene, die nicht der Versicherungs- und Beitragspflicht unterliegen. Wenn der Statistiker von „Beschäftigten“ spricht, meint er Arbeitnehmer, die die Sozialversicherungskassen füllen.

Freiberufliche fließen nicht in Daten ein

Es sind nicht zuletzt die Mütter, die nach der Babypause auf den Arbeitsmarkt drängen – das schlägt sich auf die Quoten nieder: Rund 46,7 Prozent erreichte die Beschäftigungsquote von Frauen im Kreis Grafschaft Bentheim (Vorjahr: 44,4). Bundesweit lag sie bei 53 Prozent, wobei sie über alle Stadt- und Landkreise hinweg von 39 Prozent (Stadt Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen) bis 66 Prozent (Kreis Hildburghausen, Thüringen) variierte.

Bei den Männern weist die Statistik in der Grafschaft eine Beschäftigungsquote von 60,4 Prozent aus, deutschlandweit erreichte sie rund 60 Prozent. Damit liegt der Landkreis im bundesweiten Vergleich bei den Männern, die sozialversicherungspflichtige Jobs haben, auf Platz 230 und bei den Frauen auf Platz 366. Wobei die tatsächliche Schaffendenquote höher sein kann: Wer freiberuflich schafft, fließt in die Zahlen des Regionalatlas, die Basis dieser Auswertung sind, wie gesagt nicht ein.

Differenz hat stark abgenommen

Erfasst werden dabei jeweils die prozentualen Anteile von sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen und Männern an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre). Vollzeitbeschäftigte und Teilzeitbeschäftigte werden dabei gleichermaßen gezählt, ebenso Eltern in Elternzeit.

Im Landkreis Grafschaft Bentheim stieg die Beschäftigtenquote der Frauen seit dem Jahr 2000 von damals 38,2 auf 46,7 Prozent. Die Männerquote kletterte im selben Zeitraum von 56,9 auf 60,4 Prozent. Damit verringerte sich die Differenz zwischen der Frauen- und der Männerquote in diesen knapp anderthalb Jahrzehnten um 5,0 Prozentpunkte. Bundesweit schrumpfte der Abstand um 2,3 Prozent.