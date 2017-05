Region

Mehr Businessplätze für Lingener Emsland-Arena

Die Emslandarena in Lingen soll ausgebaut werden. Vorgesehen sind 450 zusätzliche Plätze im Businessbereich. Mobile Trennwände sollen eine flexible Nutzung des neuen Bereichs ermöglichen.

Lingen. Bereits im Februar hatte der „Betriebsausschuss Emslandhallen“ 100.000 Euro Planungskosten für einen solchen Ausbau bewilligt. Dem Antrag der Arenaleitung, 1,5 Millionen Euro Ausbaukosten zu genehmigen, war der Ausschuss im Februar in öffentlicher Sitzung nicht gefolgt, da weder eine Wirtschaftlichkeitsberechnung noch ein Grob- oder Detailplan vorlagen.

Vorgestellt wurden solche ersten Planungen jetzt in einer nicht öffentlichen Sitzung des Betriebsausschusses. Nach Informationen der „Lingener Tagespost“ ist offenbar angedacht, einen Businessbereich zu schaffen, in dem 250 Personen an Tischen beziehungsweise 450 Personen stehend Platz finden. Durch mobile Trennwände soll eine flexible Nutzung des neuen Bereichs ermöglicht werden. Dieser würde mit 320 Quadratmeter Grundfläche mehr als dreimal so groß wie der vorhandene Businessclub.

Einen Vorbalkon wie bei den bisherigen Logen soll es nicht geben. Stattdessen wird überlegt, den Bereich in den Innenraum der Arena hinein zu verlängern, um die benötigte Raumtiefe zu schaffen. Der neue Businessbereich soll bodentiefe Glasscheiben erhalten, um eine gute Sicht in den Innenraum zu ermöglichen. Ein entsprechender Entwurf des Fachdienstes Hochbau der Stadt von Anfang April wird derzeit auf Umsetzbarkeit geprüft.

Durch den neuen Businessbereich sollen zusätzliche Kapazitäten für langfristige Vermietungen mit einer Mindestmietdauer von einem Jahr und eventbezogene Vermietung geschaffen werden. Bereits im Februar hatte Florian Krebs, Geschäftsführer der Arena, erklärt, dass es konkrete Anfragen für solche Nutzungen gäbe. Dass die Pläne nun in nicht öffentlicher Sitzung vorgestellt wurden, begründete Krebs auf Nachfrage der „Tagespost“ damit, dass es für eine öffentliche Präsentation noch zu früh sei.

Nach Informationen der „Lingener Tagespost“ sollen jetzt die konkreten Kosten für einen solchen Ausbau der Emslandarena ermittelt und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung unter betriebswirtschaftlichen Aspekten erstellt werden.