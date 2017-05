Lokalsport

Mehr als 300 Reiter starten beim Mai-Turnier

Erstmalig werden in Uelsen Wanderpokale in den Mannschaftsspringwettbewerben der Klassen E und A ausgeritten. Eine Maßnahme, die noch mehr Reiterinnen und Reiter zum ersten Außenturnier des Jahres locken soll.

jk Uelsen. Zum reitsportlichen Saison-Auftakt auf dem Reiterhof am 1. Mai-Wochenende in Uelsen zieht es mehr als 300 Pferdesportler aus der Grafschaft Bentheim, dem nördlichen Teil Westfalens und dem gesamten Weser-Ems-Gebiet. Über 400 Pferde und Ponys in 36 Spring- und Dressurprüfungen gehen an den Start.

Mit insgesamt mehr als 1000 Starts verspricht die 65. Auflage des Mai-Turniers ein Nonstop-Programm für Teilnehmer und Zuschauer zu werden. Die Gestaltung und der Aufbau des Parcours auf dem Hauptplatz liegt in diesem Jahr wieder in den Händen von Klaus Pierzina (Schüttorf).

Erstmalig werden in diesem Jahr in Uelsen Wanderpokale in den Mannschaftsspringwettbewerben der Klassen E und A ausgeritten. Eine Maßnahme, die noch mehr Reiterinnen und Reiter zum ersten Außenturnier des Jahres locken soll. Hiermit wird die Attraktivität dieser ersten Reitsportveranstaltung im „Grünen“ klar gesteigert. Auf dem Dressurplatz beginnt die Veranstaltung am Sonnabend um 8.30 Uhr mit einer Eignungsprüfung als Einlaufprüfung. Es folgen um 10 Uhr Reitpferde- und Dressurpferdeprüfungen der Klassen A und L. Eine Springpferdeprüfung der Klasse A um 12 Uhr eröffnet das Turnierprogramm auf dem Springplatz. Ein Springen auf L-Niveau um 16 Uhr beendet hier den ersten Tag.

Schon um 8 Uhr geht es am Sonntag weiter mit einem Dressurwettbewerb. Spring- und Dressurprüfungen der Klassen A und L dominieren anschließend diesen zweiten Turniertag. Eine Stilspringprüfung der Klasse L schließt den zweiten Prüfungstag dann ab. Das Programm am Mai-Feiertag beginnt um 8 Uhr mit der Dressurprüfung der Klasse A. Höhepunkte dieses Tages werden eine Punktespringprüfung der Klasse M* um den Preis der Gemeinde Uelsen, eine Dressurprüfung der Klasse M und der „Raiffeisen-Ems-Vechte-Cup“, einer Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde sein. Hier siegte im vergangenen Jahr der Harener Andreas Kandziora. Im Großen Preis der Gemeinde Uelsen dürfen die Reitsportfans gespannt sein, ob es dem Isterberger Felix Feitsma erneut gelingt, wie im Vorjahr dieses traditionelle Springen zu gewinnen. Spannender Pferdesport ist auf jeden Fall zu erwarten. Der Zutritt zum Gelände ist frei. Infos: www.turnierdienst-brinkmann.de.