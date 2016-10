Ticker

Mehr als 10 000 Flüchtlinge im Mittelmeer geborgen

dpa Rom. Der Zustrom von Flüchtlingen aus Nordafrika in Richtung Italien reißt nicht ab. Binnen zwei Tagen wurden im Seegebiet zwischen Libyen und Sizilien mehr als 10 000 Menschen gerettet, wie die italienische Küstenwache mitteilte. Mindestens 37 Menschen konnten nach unterschiedlichen Angaben nur noch tot geborgen werden. Auf der Fahrt zum italienischen Hafen Catania kamen an Bord des Schiffes Dattilo CP940 der Küstenwache drei Kinder zur Welt. In Libyen warten tausende Migranten meist aus afrikanischen Ländern auf die Überfahrt nach Europa.