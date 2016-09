Obergrafschaft

Mehr als 1000 Besucher auf dem Mühlenberg

Die Gäste konnten am Sonntag beim Back- und Mühlenfest in Gildehaus frisch gebackenes Brot kaufen und die Mühle besichtigen. Für die Kinder gab es einige Mitmach-Aktionen. Auch für zünftige Musik war gesorgt.

Bildergalerie Back- und Mühlenfest in Gildehaus Mehr aks 1000 Besucher kamen zum Back- und Mühlenfest nach Gildehaus. Bild / Bild kaufen Foto: Hermann Dobbe

Gildehaus. Bei herrlichstem Herbstwetter mit viel Sonnenschein lud der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Gildehaus am vergangenen Sonntag erneut zum Gildehauser Back- und Mühlenfest auf den Mühlenberg ein. Weit über 1000 Bürger und viele auswärtige Gäste waren der Einladung gefolgt. Am Fest beteiligten sich unter anderem auch die Landfrauen aus Sieringhoek-Bentheim sowie Westenberg-Achterberg.

Die Organisatoren hatten sich wieder viel einfallen lassen, um das Fest für die Besucher attraktiv zu machen. Während des Festes hatten sowohl das historische Backhaus aus dem Jahre 1798, welches ursprünglich Teil des Hofes Hambeck in Quendorf war, als auch das Herzstück des Mühlenberges, die über 260 Jahre alte Ostmühle, geöffnet. Bereits am frühen Morgen waren die Freizeitmüller dabei, die Segel über die feuchten Flügel zu ziehen und zu befestigen, die Hobbybäcker brachten im Backhaus den steinernen Backofen bereits ab 7 Uhr morgens auf die richtige Temperatur von 220 Grad. Ein emsiges Treiben war insbesondere auch bei den Landfrauen festzustellen, die damit beschäftigt waren, ihre Stände vorzubereiten. Besonders solche Veranstaltungen fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl“, sagte Annegret Aalken, Vorsitzende des Landfrauenvereins Westenberg. Sie bedankte sich für die Apfel- und Kuchenspenden und bei allen engagierten Mitgliedern auch vom Landfrauenverein Sieringhoek-Bentheim. „Ohne sie wäre eine solche Veranstaltung nicht zu schaffen.“

Während der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr waren die Vorbereitungen vergessen, die Sonne schien und die ersten Käufer holten sich bereits das frisch duftende Brot und Stücke vom leckeren Butterkuchen. Die Besucher hatten während des gesamten Tages bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich durch die Ostmühle mit ihren drei Etagen, führen zu lassen. Auch das Backhaus war geöffnet und die Hobbybäcker beantworteten ebenfalls alle Fragen der Besucher.

Insbesondere auch die Landfrauen hatten sich wieder etwas einfallen lassen. Die Bastelgruppe präsentierte ihre Artikel und an einem weiteren Stand gab es herzhafte Reibekuchen nach altem Rezept, die einen reißenden Absatz fanden. Auch verschiedene selbst gemachte Marmeladensorten wurden angeboten. Daneben konnten die fleißigen Landfrauen an ihren Spinnrädern bewundert werden. Auch eine Apfelpresse war in Aktion. Eine große Beachtung fanden auch die Butter-, Kreativ-, Handarbeits- und Floristikgruppen. Vor dem Kaffeezelt stand ein Aquarium, vollgefüllt mit Walnüssen. Kinder konnten die Zahl schätzen und in einem Heft notieren. Die Gewinner werden später benachrichtigt.

Darüber hinaus führte der VVV für die Kinder wieder den Luftballonwettbewerb durch, wobei die fünf am weitesten fliegenden Luftballons mit Preisen in Form von Gutscheinen am Sonnabend, 10. Dezember, ausgezeichnet werden. Den musikalischen Part hatte die Polizeikapelle Twente übernommen, die die zahlreichen Zuschauer auch zum Mitsingen animierten. Der Nabu-Kreisverein war mit einem Infomobil, dem „rollenden Storchenwagen“ vor Ort. Insbesondere Kinder fühlten sich durch Kornmahlen und Fühlkisten am bunten Nabu-Mobil angezogen. Ihre Öffentlichkeitsarbeit präsentierte dabei auch der Landwirtschaftliche Ortsverein Gildehaus-Bentheim. Interessierte konnten sich hier zahlreiche Informationen über die Tiere und Pflanzen in der Wildnis einholen. Aber auch den Kleinkindern wurde gezeigt, wie eine Kuh gemolken wird. Auch der Waldpädagoge und Hegeringsleiter Klaus Spitzer war mit dem Mobil der Jägerschaft mit vielen ausgestopften Tieren auf dem Mühlenberg vertreten.

Am Schluss zogen die Vorsitzenden des VVV, Helmut Scholle und Hermann Mersmann, ein positives Resümee.