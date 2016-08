Niedergrafschaft

Mehr als 100 Teams bei Motorradrennen in Itterbeck

Das vierte Classic-Race mit Old- und Youngtimern aus dem Motorradrennsport hat am Wochenende viele Zuschauer in das ehemalige Bundeswehrdepot in Itterbeck gelockt. Mehr als 100 Rennteams hatten sich angemeldet.

Beim 4. Classic Racing gingen Rennmaschinen mit 50, 125, 250, 350, 500, 750 und 1000 Kubikzentimetern Hubraum an den Start. Schon am Freitag angereist, übernachteten die mehr als 100 Rennteams im Camp am Kirchweg. Entgegen der bekannten Reglements winkte demjenigen der Sieg, der die meisten Runden mit dem geringsten Zeitunterschied abgeschlossen hatte. Zum ersten Mal wurde das Drei-Stunden-Rennen auf die Le-Mans-Art gestartet. Die Teams starteten also in der Boxengasse und liefen dann fix zu ihren Fahrzeugen.

Mit einem hohem Sicherheitsstandard hatten die niederländische „Stichting Aanvullende Motorsport“ und Ben Jöhring von der Motorsportorganisation Niederlande das Rennspektakel vorbereitet, für das Tony van Bünte verantwortlich war.

Herbert Scholte und seine 100-köpfige Crew, zu der seine Sportfreunde sowie Nachbarschaften und Kegelklubs zählten, sicherten die rund 3,2 Kilometer lange Strecke, die den Fahrern mit Schikanen, Haarnadelkurven und Kehren viel abverlangte. Im „Parc fermé“ erklärte Herbert Scholten: „Das zum ersten Mal gestartete Dreistundenrennen war der Burner. Alle waren mit Begeisterung dabei. Der Böllerclub Itterbeck hat den Startschuss gegeben. Fahren, tanken, Fahrwechsel in der Boxengasse und schon ging es wieder auf die Rennstrecke.“

Bildergalerie Classic Race Itterbeck Bild / Bild kaufen Foto: Hermann Lindwehr

Am Samstagmorgen hatten sich die Mitarbeiter in der Boxengasse ins Zeug gelegt, denn die Maschinen mussten bei der strengen technischen Abnahme zunächst das OK der Sportkommissare erhalten. Nach einer Einweisung der Stewards an der Strecke begannen die Trainings für die Regelmäßigkeitsläufe. Dabei stimmten die Fahrer Runde für Runde Fahrwerke und Motoren ab.

Die Fahrer wollten auf dem anspruchsvollen Parcours optimale Leistungen aus ihren Maschinen, darunter die Marken Bandit, Honda, Yamaha, Pantha und BMW herausholen. Lokalmatador Jan Meyer aus Uelsen ging mit seiner Suzuki mit 1000 Kubikzentimetern Hubraum, Baujahr 1978, an den Start. „Es gibt weltweit nur drei dieser Maschinen, die von Yoshimura getunt wurden“, sagte der Fahrlehrer, der bei den Rennen eine gute Figur machte. Sein Sohn Thorsten zählte zu den Stewards.

Um 18 Uhr gab der Böllerclub Itterbeck den donnernden Startschuss für das Dreistundenrennen mit 24 Maschinen, von denen die meisten die Dauerbelastung überstanden. Die Sportler und ihre Fans trafen sich anschließend zur „Racing-Party am Circuit“. Am Sonntagmorgen wurden nach Freigabe der Strecke die Rennen gestartet. Nervenkitzel gab es nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Crews, die gespannt waren, wie ihre Fahrer abschneiden würden.

Viel Technik

Herbert Wolf moderierte das Spektakel, das in den Klassen Sport, Supersport, Formel 1 und 2 sowie Gespanne gestartet wurde. In der „Itterbecker Klasse“ zeigten die Lokalmatadore Günter Bosch, Jan Meyer, Henk Kampherbeek, Jürgen Peters, Johann Küper und Bert Jürries, dass sie durchaus mithalten konnten. Das Publikum honorierte die Leistungen mit Applaus und war erstaunt darüber, welche Technik schon vor vielen Jahrzehnten in den Motorrädern verbaut worden war.

In 20 Rennen der unterschiedlichen Klassen nach Kubikzentimeter gestaffelt, begeisterten die Piloten nach der Kontrollrunde des Safety-Bikes das Publikum. Sie drehten den „Gashahn“ auf. Ebenso aufsehenerregend waren die Maschinen mit Beiwagen, die sogenannten „fliegenden Teppiche“.

Aus Waltrop (Kreis Recklinghausen) war Roland Haase angereist, der mit seiner Frau Astrid als Beifahrerin auf einem Le-Mans-Motoguzzi-Gespann unterwegs war. Sein Freund Volker Nolde war das erste Mal in Itterbeck. Er fuhr mit seiner Honda XBR 500, Baujahr 1985 mit 44 PS in der Formel 2. Seit fünf Jahren auf vielen Rennstrecken unterwegs bezeichnete Volker Nolde die Veranstaltung in Itterbeck als „recht ordentlich“. Es gebe noch einige Verbesserungswünsche in der Streckensicherung und Informationsweitergabe.

Als Steward eingesetzt resümierte Jutta Schoemaker-Hilbrich vom Motorsportclub Niedergrafschaft: „Ich bin das dritte Mal dabei und es macht immer wieder Spaß. Es ist Gänsehautfeeling pur, wenn die Maschinen mit dem Supersound vorbeirasen.“