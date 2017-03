GN-Szene

Medientechnologe/in Druck

Schulische Voraussetzungen: Hauptschulabschluss, Ausbildungsdauer: 3 Jahre, Berufsschule/Ort: Berufsschule am Westerberg, Osnabrück, wichtige Schulfächer: Mathematik, Chemie, Physik

gn Nordhorn.. Trotz aller Digitalisierung: Die Druckerei lebt. Es wird nach wie vor viel gedruckt. Der frühere Drucker wurde inzwischen zum Medientechnologe Druck. „Die Tätigkeit ist komplexer geworden“, erklärt Maik Hofsink, Betriebsleiter und Chef der Druckerei der Grafschafter Nachrichten in Nordhorn. Das Medienunternehmen bildet seit Jahrzehnten erfolgreich aus.

Ein Medientechnologe Druck stellt Druckerzeugnisse her wie Broschüren, Zeitungen oder Bücher. Er richtet Druckmaschinen ein, stimmt Farbe und Papier aufeinander ab. „Er steht am Leitstand, überwacht, steuert und regelt den Druckprozess“, beschreibt Hofsink den Beruf, den er von der Pike auf lernte. Jeder, der an einem Vierfarbdrucker Farbpatronen gewechselt oder Papier nachgefüllt hat, war schon mal tätig als Medientechnologe Druck, zumindest in kleinem Rahmen.

In einer Druckerei kommt die Farbe aus Leitungen und die Papierrollen haben gigantische Ausmaße. Sobald das Druckwerk läuft, kontrolliert der Medientechnologe Druck die Genauigkeit des Drucks und die Farbdosierung.

GN-Betriebsleiter Hofsink beschreibt, was den Beruf so attraktiv macht: „Er ist abwechslungsreich, jeden Tag gibt es etwas Neues und Teamarbeit wird großgeschrieben. Einer alleine ist nicht in der Lage, eine Druckmaschine zu bedienen.“

Zudem trägt der Medientechnologe Druck hohe Verantwortung. Falls er ein Detail übersieht oder die Druckmaschine falsch einstellt, kann er einen Schaden im vier- oder fünfstelligen Bereich verursachen.

Während der dreijährigen dualen Ausbildung lernt der Lehrling unter anderem, wie er den Produktionsablauf plant. Darin legt der Medientechnologe Druck fest, in welcher Reihenfolge gedruckt wird und sorgt für möglichst kurze Umrüstzeiten. Er muss sehr sorgfältig arbeiten, Ton- und Farbwerte der Druckergebnisse prüfen. Weitere wichtige Lehrinhalte sind die Eigenschaften von unterschiedlichem Papier und was sich aus den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz mischen lässt. „Bewerber sollten technisches Verständnis mitbringen“, sagt Maik Hofsink, „und sie müssen auch ein gutes Auge für Farben haben.“

