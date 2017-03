GN-Szene

Mechatroniker/in für Kältetechnik

Schulische Voraussetzungen: Hauptschule/Realschule, Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre, Berufsschule/Ort: Norddeutsche Kälte-Fachschule in Springe, wichtige Schulfächer: Mathe, Chemie

gn Schüttorf. Eis aus der Gefriertruhe, ein kühles Getränk aus dem Kühlschrank, frische Luft aus der Klimaanlage, all das ist in unserer Gesellschaft ganz selbstverständlich geworden. Benedikt Pohlmeyer ist einer der Handwerker, die dafür sorgen, dass Anlagen für Kältetechnik einwandfrei funktionieren. Er ist Auszubildender bei der Firma Rönne in Schüttorf, die sich auf Kälte- und Klimatechnik spezialisiert hat. Das Rönne-Team bietet Planung, Beratung und Montage für Gebäude-Klimatisierung, Kältetechnik und Lüftungstechnik aus einer Hand an.

Benedikt Pohlmeyer startete am 1. August 2016 in seine dreieinhalbjährige Ausbildung.

Der 18-jährige Nordhorner hat sich schon immer für Elektrotechnik interessiert, absolvierte mehrere Praktika bei Rönne und konnte die Verantwortlichen in der Firma von seinen Fähigkeiten und seiner Eignung überzeugen. Handwerkliches Geschick, technisches Verständnis und natürlich Teamfähigkeit sind besonders gefragt, wenn man ein guter Mechatroniker für Kältetechnik werden will.

Benedikt Pohlmeyer hat sich in der Firma Rönne gut eingelebt und freut sich über das gute Betriebsklima und die netten Kollegen. „Für mich war es die richtige Berufswahl“, betont der Auszubildende.

Eine Tätigkeit nur im Büro kam für ihn nicht in Frage. Inzwischen fährt er schon gemeinsam mit Kollegen auf Baustellen in der näheren Umgebung. Er besucht die Norddeutsche Kälte-Fachschule in Springe. Dort sind die Auszubildenden in einem Hotel untergebracht und fahren zum Blockunterricht in die Schule. „Die Arbeit macht mir viel Spaß“, sagt Benedikt Pohlmeyer, der rundum zufrieden ist.

- Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

Rönne Technik GmbH

Theodor Arens GmbH & Co. KG

Kreishandwerkerschaft