Niedergrafschaft

Matthiasstift mit Ausbauplan ins neue Jahr

Das Matthiasstift in Wietmarschen hat sich in den vergangenen drei Jahren einzigartig entwickelt. Der ehrenamtliche Geschäftsführer Alfons Eling berichtet nicht ohne Stolz von „hervorragenden“ Belegungszahlen.

Wietmarschen. Als das Alten- und Pflegeheim St. Matthiasstift in Wietmarschen im Herbst des Jahres 2014 geschlossen wurde, gab es viele Bürger, die nicht auf eine positive Zukunft gewettet hätten. Doch eine große Kraftanstrengung aus der kirchlichen und der politischen Gemeinde heraus hat inzwischen alle Zweifler verstummen lassen. Begünstigt von positiven Rahmenbedingungen und viel ehrenamtlichem Engagement steht die Senioreneinrichtung besser denn je da.

Inzwischen hat sich der Neubetrieb schon so weit konsolidiert, dass neue Pläne geschmiedet werden. Das betrifft vor allem das sogenannte Herrenhaus. Hier sind im Obergeschoss derzeit bis zu 25 Flüchtlinge untergebracht. Der Mietvertrag mit der politischen Gemeinde Wietmarschen läuft noch bis zum Ende des kommenden Jahres und soll eingehalten werden. Doch für den Zeitraum darüber hinaus haben sich die für das Matthiasstift Verantwortlichen bereits Gedanken gemacht.

Derzeit laufen vonseiten des Stephanswerkes Osnabrück Kostenschätzungen für einen Umbau, um eine weitere Wohngemeinschaft für Demenzkranke einzurichten. Ergebnisse sollen bis Ende Januar vorliegen. Wenn die zuständigen Gremien dann die Erweiterung des jetzigen Betriebes beschließen, sollen zehn Einzelapartments und ein großer Gemeinschaftsraum für eine Wohngemeinschaft für an Demenz erkrankte Menschen eingerichtet werden.

Brandschutzauflagen müssen beachtet werden

Über den Umbau im Obergeschoss hinaus, sollen im Dachgeschoss zwei weitere Apartments eingerichtet werden, um die bestehende Wohngemeinschaft in einem angrenzenden Gebäude von zehn auf zwölf Apartments zu erweitern. In einem weiteren Teil des Dachgeschosses könnten dann noch drei Zweizimmerwohnungen, die auch für Ehepaare geeignet sind, entstehen. Auch für die Bewohner dieser Wohnungen wäre das Pflegeangebot des Hauses abrufbar.

Für den sogenannten Bereich der Verhinderungspflege (in der Praxis gleichzusetzen mit Kurzzeitpflege) sind inzwischen weitere Bauarbeiten abgeschlossen, sodass jetzt drei möblierte Apartments zur Verfügung stehen. Unmittelbar nach Fertigstellung der neuen Wohnungen im November sind die ersten Bewohner eingezogen.

Sollten die Überlegungen in Bezug auf das Herrenhaus realisiert werden, müssen deutliche Brandschutzauflagen beachtet werden. „Diese Maßnahmen wurden inzwischen mit der Brandschutzprüferin des Landkreises Grafschaft Bentheim abgestimmt“, heißt es in einer Mitteilung des Matthiasstiftes an die Mitglieder der Kirchengemeinden in Wietmarschen und Lohne.

Hohe Spendenbereitschaft

Geschäftsführer Alfons Eling betont, dass die neuen Überlegungen, erst die Kostenprüfung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen überstehen und dann gegebenenfalls von den Gremien beschlossen werden müssen. Das könnte im kommenden Frühjahr geschehen.

Am inzwischen wieder guten Ruf der Einrichtung haben viele Kräfte mitgewirkt. Nach Einschätzung von Eling sorgen aber auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes St. Elisabeth Lohne mit ihrer „sehr guten Arbeit“ für ein „gutes Klima im Haus“.

Nach wie vor freuen sich die Verantwortlichen des Matthiasstiftes über eine gute Spendenbereitschaft. Insgesamt ist der Spendentopf für die Einrichtung inzwischen rund 86.000 Euro schwer. Allein die Weihnachtszeit hatte noch einmal für 2000 Euro Spenden gesorgt. Das Geld soll nicht für die laufende Finanzierung des Betriebes eingesetzt werden. Aus dem Spendentopf sollen Sonderwünsche finanziert werden, die in den „normalen“ Förderrichtlinien nicht vorkommen – etwa eine Überdachung im Außenbereich oder die Anlage eines Bauerngartens. Im Matthiasstift hofft man auf weitere Spenden.