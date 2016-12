Niedergrafschaft

Materialversagen führt zum Glockenabsturz

Materialversagen ist nach den bisherigen Untersuchungen der Grund dafür, dass vor etwa einem Monat eine rund 800 Kilogramm schwere Stahlglocke im Turm der katholischen Kirche in Wietmarschen abstürzte.

Video Defekter Bolzen führt zu Glockenabsturz Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Wietmarschen: Materialversagen ließ Glocke im Turm Abstürzen-



gn Wietmarschen. Das hätten eingehende Untersuchungen durch Fachleute ergeben, teilte das Bistum am Mittwoch mit. Mitte November waren Schraubbolzen an der Befestigung der Glocke gebrochen und hatten zum Absturz geführt. Dabei war der Motor für den Antrieb des Geläutes zerstört worden, ansonsten gab es nur leichten Schaden am Gebälk. Die Glocke selbst blieb unbeschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben des Bistums auf rund 6000 Euro.

Nach Angaben des Glockensachverständigen im Bistum Osnabrück, Andreas Reinartz, haben weitere Überprüfungen ergeben, dass die Konstruktion des Joches, an dem die Glocke aufgehängt war, den statischen und dynamischen Anforderungen entspricht. Die Wartung kurz vor dem Fall sei nach den erforderlichen Vorschriften vorgenommen worden. Die Schraubbolzen der Stahlglocken an den sogenannten „gekröpften Jochen“ sollen künftig zusätzlich zur regulären Wartung einer speziellen Prüfung unterzogen werden. Das Bistum werde die mit den Wartungen befassten Fachfirmen entsprechend informieren, heißt es.

Andreas Reinartz betonte erneut, dass die Besichtigung von Glockenanlagen aus Sicherheitsgründen verboten sei.