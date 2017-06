Nordhorn

Maskierter überfällt Kellner in Nordhorn

Raubüberfall mit Schusswaffe: Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag eine Gaststätte in Nordhorn ausgeraubt.

gn Nordhorn. Ein unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen in der Hagenstraße einen 19-jährigen Angestellten einer Gaststätte überfallen, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der unbekannte Täter gegen 5.10 Uhr durch den unverschlossenen Hintereingang in die Gaststätte gelangt. Er soll den Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und dann damit ins Gesicht geschlagen haben.

Anschließend fesselte er das Opfer und raubte aus der Theke das vorgefundene Bargeld und ein Kellner-Portemonnaie. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte sich befreien und die Polizei verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos.

So soll der Tatverdächtige aussehen

Der Täter war etwa 25 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er war mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Sweatshirtjacke mit silbernem Reißverschluss und schwarzen Sportschuhen bekleidet. Das Gesicht war mit einem Halstuch maskiert. Weiterhin trug der Täter schwarze Stoffhandschuhe und sprach Deutsch mit leichtem ausländischen Akzent.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.